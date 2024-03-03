Алаев: РПЛ — лучшая лига мира

Президент РПЛвысказался об уровне чемпионата России.

«Лиге есть над чем работать. Мы сдвинулись. Я считаю, что лига движется в правильном направлении, с учётом того, в каких обстоятельствах. Мы все помним, как начинался Fan ID, не было интриги в чемпионате. Сейчас чемпионат интересный. Проблемы есть, но многих удалось избежать, в том числе регламентных и организационных.

Сейчас "Лига приколов"? Лучшая лига мира!» — цитирует Алаева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что российские команды и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях.