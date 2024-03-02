3 марта в 18:30 по московскому времени на стадионе «Этихад» состоится манчестерское дерби между «Сити» и «Юнайтед». За ходом матча 27-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице и на 4 балла отстает от лидирующего «Ливерпуля». На счету «горожан» 18 побед, 5 ничьих и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 59:26.

Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» во всех турнирах составляет 18 матчей. Последний раз подопечные Хосепа Гвардиолы уступали сопернику 6 декабря — «Астон Вилле» в 15-м туре АПЛ (0:1).

С тех пор «горожане» одержали 16 побед и дважды сыграли вничью. В этот вторник «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Лутон» в рамках 1/8 финала Кубка Англии (6:2). Пять мячей на свой счет записал Эрлинг Холанн.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает текущую шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 44 очка в 26-ти матчах. «Красные дьяволы» одержали 14 побед, 2 сыграли вничью и потерпели 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 36:36.

В предыдущем туре АПЛ подопечные Эрика тен Хага прервали беспроигрышную серию из семи матчей, уступив на выезде «Фулхэму» (1:2). «Манчестер Юнайтед» сравнял счет на 89-й минуте благодаря голу Магуайра, но затем пропустили решающий мяч уже в компенсированное время.

После матча с «Фулхэмом» манкунианцы пробились в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв на стадии 1/8 «Ноттингем Форест». Победу «Манчестер Юнайтед» принес гол Каземиро за минуту до окончания основного времени матча (1:0).

Личные встречи

Матч первого круга АПЛ завершился крупной победой «Манчестер Сити» (3:0). Всего в 10-ти последних встречах на счету «горожан» 6 побед, «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Прямая речь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

— «Я всегда ожидаю лучшего от наших соперников. Я не говорю ни слова о том, что делают оппоненты, я слишком их уважаю. Мое огромное уважение клубу и Эрику тен Хагу.

"Манчестер Юнайтед" был хорош при Моуринью, при Сульшере. У клуба высочайший уровень. В 2024 году они проиграли всего один матч, у них есть стабильность».

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