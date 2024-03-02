Ивич: Футбол — это игра, в которой нужно играть до последней секунды

Главный тренерподвел итог матча против(1:1).

«Футбол — это игра, в которой нужно играть до последней секунды. И сегодня в последний момент мы, к сожалению, потеряли концентрацию. Игрок соперника остался один, к сожалению. Мы знали, что "Рубин" силен в стандартных положениях. И казанцы имели преимущество в этом аспекте. Сейчас нам остается думать о следующей игре. То, что сегодня произошло, конечно, неприятно. Но нужно продолжать играть.

Не сказать, что у нас в защите были проблемы. Со стороны соперника я не помню опасных моментов. Сегодня в защите мы сыграли хорошо. Мы были лучше соперника, но тяжело играть против команды, у которой десять человек стоят за линией мяча», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» заработал 29 очков и расположился на шестой строчке.