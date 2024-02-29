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    Николаев оценил назначение Карасева на матч «Зенит» — «Спартак»

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    Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался о том, что на матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    «Сергей сможет достойно представить российских судей своей работой на этом матче, иначе его бы не назначали.

    Назначают те люди, которые были на сборах и видели, в какой форме сейчас находится Карасев. Хороший выбор.

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    • Учитывая градус игры, думаю, это один из самых лучших вариантов. Тем более, у Сергея есть опыт проведения таких матчей», — приводит слова Карасева «Матч ТВ».

    Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.

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