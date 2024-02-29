Николаев оценил назначение Карасева на матч «Зенит» — «Спартак»

Бывший арбитр ФИФАвысказался о том, что на матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» будет работать бригада арбитров во главе с

«Сергей сможет достойно представить российских судей своей работой на этом матче, иначе его бы не назначали.

Назначают те люди, которые были на сборах и видели, в какой форме сейчас находится Карасев. Хороший выбор.

Учитывая градус игры, думаю, это один из самых лучших вариантов. Тем более, у Сергея есть опыт проведения таких матчей», — приводит слова Карасева «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.