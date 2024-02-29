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    Макрон отреагировал на слухи о том, что он просил Мбаппе остаться в «ПСЖ»

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    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не просил Килиана Мбаппе остаться в «Пари Сен-Жермен».

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    В конце февраля в Елисейском дворце состоялся ужин, на котором Макрон встретился с эмиром Катара, который является владельцем «ПСЖ». На встрече также присутствовал Мбаппе.

    «Этот вопрос не обсуждался, я оставляю его на усмотрение руководства клуба.

    То, что Мбаппе был на приеме, абсолютно нормально. Он настоящий чемпион, который помог оживить игру сборной Франции в финале чемпионата мира в Катаре.

    Я думаю, все французы восхищаются этим великолепным игроком, но никакого обсуждения (будущего Мбаппе не было», — приводит слова Макрона RMC Sport.

    Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и решил продолжить карьеру в мадридском «Реале».

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