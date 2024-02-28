«Зенит» обыграл клуб из Туркменистана в заключительном матче зимнего сбора

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.
Матч прошел в закрытом режиме без присутствия болельщиков и журналистов.
Это был заключительный товарищеский матч «Зенита» на зимних сборах. В первой официальной игре санкт-петербургский клуб 2 марта встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 19 тура РПЛ.
Напомним, ранее «Зенит» стал победителем товарищеского турнира Кубок равноправия. Сине-бело-голубые обыграли катарский «Аль-Духаиль», китайский «Шанхай Шэньхуа» и бразильский «Сантос».