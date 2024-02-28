ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау КанселуСанчо, Канселу и еще восемь игроков, которые больше не нужны своим клубам
  • 12:43
    • Карасев рассудит «Зенит» и «Спартак» в РПЛ
    Все новости спорта

    «Зенит» обыграл клуб из Туркменистана в заключительном матче зимнего сбора

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Товарищеские матчи
    «Зенит» одержал победу над туркменским клубом «Алтын Асыр» в рамках товарищеского матча на сборе в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает «Спорт-Экспресс».

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

    Матч прошел в закрытом режиме без присутствия болельщиков и журналистов.

    Это был заключительный товарищеский матч «Зенита» на зимних сборах. В первой официальной игре санкт-петербургский клуб 2 марта встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 19 тура РПЛ.

  • Зимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время
  • Изучаем, что произошло с составами клубов РПЛ за зимнюю паузу
  • 23/02/2024

    • Напомним, ранее «Зенит» стал победителем товарищеского турнира Кубок равноправия. Сине-бело-голубые обыграли катарский «Аль-Духаиль», китайский «Шанхай Шэньхуа» и бразильский «Сантос».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» привезет «Ювентусу» 12 очков?
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Пройдет ли «МЮ» «Ноттингем» в Кубке Англии?
  • «Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Саутгемптон» удачно проявит себя на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ноттингем — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры