Маттеус рассказал, кто больше всего нужен «Баварии»

Бывший игрок «Баварии»высказался о том, кому следует занять пост главного тренера мюнхенского клуба вместо, который летом будет уволен.

«Хаби Алонсо должен быть на первом месте в списке "Баварии" из-за его резюме, его авторитета и успешной работы в Леверкузене. Я не могу назвать ни одного тренера в Европе или мире, который бы лучше подходил "Баварии", чем Хаби Алонсо.

Но Алонсо сосредоточился на "Байере", и я думаю, что это хорошо. Хаби Алонсо пока не интересуют ни "Бавария", ни "Ливерпуль", ни "Реал". Он заинтересован только в том, чтобы выиграть три титула с Леверкузеном в ближайшие два с половиной месяца», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

В Бундеслиге «Бавария» идет на 2-м месте, набрав 53 очка.