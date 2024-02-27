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    Маттеус рассказал, кто больше всего нужен «Баварии»

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    Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус высказался о том, кому следует занять пост главного тренера мюнхенского клуба вместо Томаса Тухеля, который летом будет уволен.

    Лотар Маттеус
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    Лотар Маттеус

    «Хаби Алонсо должен быть на первом месте в списке "Баварии" из-за его резюме, его авторитета и успешной работы в Леверкузене. Я не могу назвать ни одного тренера в Европе или мире, который бы лучше подходил "Баварии", чем Хаби Алонсо.

    Но Алонсо сосредоточился на "Байере", и я думаю, что это хорошо. Хаби Алонсо пока не интересуют ни "Бавария", ни "Ливерпуль", ни "Реал". Он заинтересован только в том, чтобы выиграть три титула с Леверкузеном в ближайшие два с половиной месяца», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В Бундеслиге «Бавария» идет на 2-м месте, набрав 53 очка.

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