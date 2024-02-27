Фердинанд: Артета покинул бы «Арсенал» ради возможности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитникзаявил, что наставникпредпочел бы работу в «красных дьяволах».

«Артета бы покинул "Арсенал" ради возможности возглавить "Манчестер Юнайтед", 100%.

Никто не говорит, что это случится, но если "Манчестер Юнайтед", например, попрощается с Эриком тен Хагом, или его переманит "Бавария", а "МЮ" сделает приоритетной целью Артету, то он войдет в раздевалку "Арсенала" и скажет игрокам: "Послушайте, ребята, эмоциональный момент, но я должен двигаться вперед, я должен уйти", — цитирует Фердинанда Daily Mail.

"Арсенал" занимает 3-е место в таблице АПЛ с 58-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла. В следующем матче "канониры" сыграют против "Шеффилда" 4-го марта.

"Манчестер Юнайтед" располагается на 6-й позиции АПЛ с 44 очками в копилке после 26-и туров.