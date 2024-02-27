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    Фердинанд: Артета покинул бы «Арсенал» ради возможности возглавить «Манчестер Юнайтед»

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    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что наставник «Арсенала» Микель Артета предпочел бы работу в «красных дьяволах».

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Артета бы покинул "Арсенал" ради возможности возглавить "Манчестер Юнайтед", 100%.

    Никто не говорит, что это случится, но если "Манчестер Юнайтед", например, попрощается с Эриком тен Хагом, или его переманит "Бавария", а "МЮ" сделает приоритетной целью Артету, то он войдет в раздевалку "Арсенала" и скажет игрокам: "Послушайте, ребята, эмоциональный момент, но я должен двигаться вперед, я должен уйти", — цитирует Фердинанда Daily Mail.

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    • "Арсенал" занимает 3-е место в таблице АПЛ с 58-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла. В следующем матче "канониры" сыграют против "Шеффилда" 4-го марта.

    "Манчестер Юнайтед" располагается на 6-й позиции АПЛ с 44 очками в копилке после 26-и туров.

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