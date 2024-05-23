В четвертьфинальном плей-офф матче чемпионата мира США встретятся с Чехией. Игра пройдет на «Арене О2» 23 мая. Начало запланировано на 21:20 (мск). США — Чехия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

США

Путь к плей-офф: По итогам семи матчей американцы оказались вторыми в своей группе с 16 очками в активе. Вместо прогнозируемой конкуренции со Швецией за лидерство американцы довольствовались заочной борьбой с Германией и Словакией.

Последние матчи: Начало чемпионата обернулось для команды Джона Хайнса леденящим душем: два поражения в трех стартовых матчах — от Швеции (1:5) и Словакии (4:5 ОТ) — не были тем результатом, к которому стремились «звездно-полосатые».

Тем не менее игры с соперниками рангом пониже США провели безупречно, разгромив каждого. Под американский бульдозер попали Франция (5:0), Польша (4:1), Казахстан (10:1) и Латвия (6:3).

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Не сыграют: Вратарь Алекс Лайон пропустит предстоящий матч.

Состояние команды: Несмотря на все свои недостатки и не очень убедительную групповую стадию, Штаты вполне способны прибавить по ходу плей-офф и стать одними из основных кандидатов на медали высшей пробы, хотя на текущей стадии есть и более очевидные претенденты.

Чехия

Путь к плей-офф: В семи матчах хозяева чемпионата мира-2024 заработали 16 очков, с которыми обосновались на третьем месте в своей группе и достаточно уверенно вышли в плей-офф без риска облажаться на ранней стадии.

Последние матчи: В рамках групповых матчей команда Радима Рулика не запомнилась выдающимися результатами, выступив в соответствии со своими возможностями.

Так, на фоне аутсайдеров вроде Австрии (4:0) или Великобритании (4:1) Чехия выглядела неотразимо, а ее два поражения выпали на матчи с сильнейшими представителями группы — Швейцарией (1:2 Б) и Канадой (3:4 ОТ).

Не сыграют: Чехия готовится провести встречу без кадровых потерь.

Состояние команды: На текущем турнире Чехия ни разу не проиграла в основное время, что дает команде право рассчитывать на успешную четвертьфинальную встречу с учетом того, что США — не столь суровые соперники, как может показаться на первый взгляд.

Статистика для ставок

Групповой этап США завершили в качестве самой результативной команды, забросив 37 шайб в сумме

В трех последних встречах из четырех Чехия разбила своих соперников с разницей в 3+ шайбы

В четырех предыдущих матчах команда Хайнса не забивала меньше 4 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.20, а победа Чехии — в 2.73.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: Сборная США является самой результативной на текущий момент командой на этом чемпионате мира, тем не менее ее оборона в моментах оставляет желать лучшего. В очной встрече Чехия не откажется от скоростной игры и будет вполне способна навязать Штатам борьбу.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.87.

Прогноз: После откровенно слабого старта в матче со Швецией команда Джона Хайнса больше не покидала ледовую площадку без 4+ заброшенных шайб. Едва ли с такими атакующими возможностями американцы сделают исключение для Чехии.

Ставка: Индивидуальный тотал США больше 2.5 за 1.90.