ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«Работа с "Динамо" — моя тренерская мечта». Александр Точилин — о проблемах «Сочи» и самом обидном поражении Томас ТухельСледующий тренер «Челси»: Тухель, Маккенна, Хенесс и еще семь вариантов Диего ЛопесГуськов, Лопес и еще 4 восходящих звезды, кого UFC протащил в топ-15 за последние месяцы
  • 15:28
    • Стало известно, где пройдут финалы еврокубков в 2026 и 2027 годах
  • 15:00
    • Тюкавин должен сыграть против «Краснодара»
    Все новости спорта

    Германия заставит соперника сыграть результативно?

    Швейцария — Германия. Ставка (к. 2.16) и прогноз на хоккей, чемпионат мира, 23 мая 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею-2024 Прогнозы на сборную Швейцарии Прогнозы на сборную Германии
    Прогноз и ставки на Швейцария — Германия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Германии одержала четыре победы подряд
    В четвертьфинальном плей-офф матче чемпионата мира Швейцария встретится с Германией. Игра пройдет на «Остравар Арене» 23 мая. Начало запланировано на 17:20 (мск). Швейцария — Германия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Швейцария

    Путь к плей-офф: Групповой раунд сборная Швейцарии прошла почти безупречно, набрав 17 очков и заняв вторую строчку в итоговой таблице, лидерство она уступила Канаде.

    Последние матчи: Чемпионат мира-2024 команда Патрика Фишера начала с пяти побед подряд, среди которых отдельного упоминания стоят безумные 6:5 с Австрией, упорные 2:1 Б с Чехией и искрометные 8:0 с Данией.

    Единственное поражение Швейцария потерпела в матче высокой плотности с Канадой — 2:3, а закончить групповую стадию смогла победой: в достаточно трудовом стиле швейцарцы забрали +3 у Финляндии — 3:1.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Не сыграют: В Швейцарии нет игроков, которые пропустили бы первую плей-офф встречу.

    Состояние команды: После достаточно убедительного группового этапа Швейцария входит в число претендентов на борьбу за медали, будучи готовой к соперничеству с большими сборными, что она доказала по ходу начальной стадии турнира.

    Германия

    Путь к плей-офф: В рамках групповой кампании уверенная в себе Германия закрепилась на третьей строчке в таблице, набрав 15 очков. Всего один балл отделил ее от вторых американцев.

    Последние матчи: На стадии групповых матчей команда Харольда Крайса устроилась на два крупных поражения с одинаковым счетом 1:6, не выдержав конкуренции с сильнейшими сборными — Швецией и США.

  • Упущенный шанс Австрии, чешский блокбастер, крупные победы США, Швеции и Германии
  • Чемпионат мира по хоккею-2024: обзор 12-го игрового дня
  • Сегодня

    • Однако после двух серьезных ударов судьбы Германия сумела преобразиться и выдала два ярких матча против Латвии — 8:1 и Казахстана — 8:2. В заключительных встречах немцы переиграли Польшу — 4:2 и Францию — 6:3.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Не сыграют: На текущий момент в составе Германии все готовы выйти на лед.

    Состояние команды: Добившись уверенного выхода в плей-офф, Германия уже примкнула к рейтингу сильнейших сборных планеты, но довольствоваться исключительно этим фактом команда явно не собирается.

    Статистика для ставок

    • Германия закончила групповой раунд с третьим по силе атакующим показателем среди 16 сборных, забросив 34 шайбы

    • Швейцария, пропустив 12 голов, стала второй самой надежной в плане оборонительной игры команды на этом ЧМ

    • В четырех последних матчах Германия не покидала площадку без 4+ заброшенных шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.54, ничья — в 5.17, а победа Германии — в 5.33.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.09, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

    Прогноз: Швейцария является непоколебимым фаворитом данной пары, однако актуальная серия побед Германии не может быть проигнорирована в контексте предстоящей игры. Немцы набрали идеальную по своим параметрам форму, которая позволит навязать борьбу.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.16.

    Прогноз: Тем не менее даже при желании Германии команда Патрика Фишера способна провести успешную в контексте итогового результата встречу с учетом проблем в обороне, свойственных ее сопернику.

    Ставка: Швейцария победит с форой -1.5 за 1.80

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Розателло — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:50
    •  1.96
  • Прогноз на матч Джокович — Ханфман
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Риека — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ден Хааг — Эксельсиор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шаповалов — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.90
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.16
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Витория — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Сампайо Корреа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Гойаненсе — Бруске
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Коринтианс — Америка Натал
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Швейцария — Германия. В четвертьфинальном плей-офф матче чемпионата мира Швейцария встретится с Германией. Игра пройдет на «Остравар Арене» 23 мая. Начало запланировано на 17:20 (мск). / Ставка и прогноз на матч Швейцария — Германия с коэффициентом 2.16.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры