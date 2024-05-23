В четвертьфинальном плей-офф матче чемпионата мира Швейцария встретится с Германией. Игра пройдет на «Остравар Арене» 23 мая. Начало запланировано на 17:20 (мск). Швейцария — Германия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Швейцария

Путь к плей-офф: Групповой раунд сборная Швейцарии прошла почти безупречно, набрав 17 очков и заняв вторую строчку в итоговой таблице, лидерство она уступила Канаде.

Последние матчи: Чемпионат мира-2024 команда Патрика Фишера начала с пяти побед подряд, среди которых отдельного упоминания стоят безумные 6:5 с Австрией, упорные 2:1 Б с Чехией и искрометные 8:0 с Данией.

Единственное поражение Швейцария потерпела в матче высокой плотности с Канадой — 2:3, а закончить групповую стадию смогла победой: в достаточно трудовом стиле швейцарцы забрали +3 у Финляндии — 3:1.

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Не сыграют: В Швейцарии нет игроков, которые пропустили бы первую плей-офф встречу.

Состояние команды: После достаточно убедительного группового этапа Швейцария входит в число претендентов на борьбу за медали, будучи готовой к соперничеству с большими сборными, что она доказала по ходу начальной стадии турнира.

Германия

Путь к плей-офф: В рамках групповой кампании уверенная в себе Германия закрепилась на третьей строчке в таблице, набрав 15 очков. Всего один балл отделил ее от вторых американцев.

Последние матчи: На стадии групповых матчей команда Харольда Крайса устроилась на два крупных поражения с одинаковым счетом 1:6, не выдержав конкуренции с сильнейшими сборными — Швецией и США.

Однако после двух серьезных ударов судьбы Германия сумела преобразиться и выдала два ярких матча против Латвии — 8:1 и Казахстана — 8:2. В заключительных встречах немцы переиграли Польшу — 4:2 и Францию — 6:3.

Не сыграют: На текущий момент в составе Германии все готовы выйти на лед.

Состояние команды: Добившись уверенного выхода в плей-офф, Германия уже примкнула к рейтингу сильнейших сборных планеты, но довольствоваться исключительно этим фактом команда явно не собирается.

Статистика для ставок

Германия закончила групповой раунд с третьим по силе атакующим показателем среди 16 сборных, забросив 34 шайбы

Швейцария, пропустив 12 голов, стала второй самой надежной в плане оборонительной игры команды на этом ЧМ

В четырех последних матчах Германия не покидала площадку без 4+ заброшенных шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.54, ничья — в 5.17, а победа Германии — в 5.33.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.09, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: Швейцария является непоколебимым фаворитом данной пары, однако актуальная серия побед Германии не может быть проигнорирована в контексте предстоящей игры. Немцы набрали идеальную по своим параметрам форму, которая позволит навязать борьбу.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.16.

Прогноз: Тем не менее даже при желании Германии команда Патрика Фишера способна провести успешную в контексте итогового результата встречу с учетом проблем в обороне, свойственных ее сопернику.

Ставка: Швейцария победит с форой -1.5 за 1.80