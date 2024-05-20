Сборная Австрии — в топ-4, американцы уничтожили Казахстан, первое поражение Швейцарии

В рамках очередного игрового дня сборная Австрии знатно пошумела, разбив Норвегию и заняв место в первой четверке, в то время как швейцарцы потерпели первое поражение, которое делает Канаду единоличным лидером группы A.

Австрия ворвалась в топ-4

Гол Австрии в ворота Норвегии globallookpress.com

Главный приятный сюрприз групповой стадии сборная Австрии в очередной раз перетянула на себя основное внимание благодаря крупной победе над Норвегией — 4:1.

После нулевого первого периода австрийцы крепко взялись за соперника, вонзив в его ворота две шайбы на 8-й минуте: поочередно это сделали Петер Шнайдер и Доминик Цвергер. Далее за небольшой паузой последовал новый всплеск активности команды Роджера Бадера, которая забила третий гол. Все тот же Шнайдер набрал очередной результативный балл, обеспечив Австрии устойчивое преимущество.

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В заключительной двадцатиминутке Норвегия размочила счет, но ближе к финальной сирене — на временном отрезке 17:24 — Марио Хубер вернул команде фору в три заброшенные шайбы.

Сама встреча на «Арене О2» прошла при относительном статистическом равенстве, однако реализация Австрии, закрепившаяся на отметке 14,81%, заслуживает отдельного упоминания. И все же само качество игры в конкретной ситуации можно задвинуть куда подальше на фоне турнирных маневров, которые раскрутили интригу до безумных вершин с учетом того, что отныне Австрия занимает четвертое место с 7 очками после 6 матчей.

Нынешнее положение команды Бедара исключает право на ошибку Финляндии в матче с Данией, которая — в случае победы над командой Ялонена — сама может занять четвертую строчку. У Австрии остается игра с Великобританией, что само по себе является подходящей опцией для завоевания трех очков, в то время как финнам, которые на текущий момент идут пятыми с 7 баллами, после Дании предстоит сыграть со Швейцарией — одним из сильнейших представителей группы.

Беспроигрышная серия Канады продолжается

Канада — Швейцария globallookpress.com

До очной встречи в рамках десятого турнирного дня Швейцария и Канада входили в список трех сборных, которые еще ни разу не проигрывали на групповой стадии. Однако в матче вечернего слота на «Арене О2» команда Патрика Фишера потеряла этот статус, потерпев поражение в упорном матче с минимальным преимуществом канадцев — 2:3.

Активные события на пражском катке ознаменовали эту встречу уже в первом периоде, когда в составе канадцев Дилан Козенс забросил раннюю шайбу, реализовав большинство. Но спустя 10 минут Швейцария усилиями Кевина Фиалы отличилась по аналогии — воспользовавшись преимуществом «лишнего».

Во втором периоде события пошли по обратной траектории. Команда Фишера забросила первой, а Дилан Козенс вновь оказался лучшим в канадском большинстве и сравнял счет, попутно оформив дубль. Ключевым же во второй двадцатиминутке — хотя на тот момент этого еще никто не знал — оказался нереализованный буллит Свена Андригетто, после которого у Канады ушла минута на то, чтобы Ник Пол вывел ее вперед.

Добившись победы в равной в общем понимании игре, команда Андре Туриньи взошла на первую строчку в группе A, набрав 17 очков. Второй остается Чехия с 15 баллами, а третьей — Швейцария с 14 очками. Все три лидера таблицы провели по шесть матчей.

США не оставили шансов Казахстану

США разгромили Казахстан globallookpress.com

Первая на групповой стадии победа с двузначным числом стала возможной благодаря катастрофе, жертвой которой оказалась сборная Казахстана, столкнувшись лицом к лицу с командой США, убившей интригу в стартовые двадцать. Встреча закончилась победой американцев со счетом 10:1.

По ходу реактивного показательного выступления «звездно-полосатые» обеспечили себе непоколебимое преимущество в четыре шайбы до первого перерыва. Во втором периоде оно увеличилось до семи.

За час игрового времени заокеанские гости нанесли 58 бросков в створ, реализация которых — с учетом такого количества — достигла сумасшедших 17,24%. Казахстан, если кому интересно, предпринял 14 бросковых попыток, реализовав 7,14%.

Самым успешным с точки зрения бомбардирских показателей в этом матче оказался Брэйди Ткачук, который положил хет-трик и один раз выступил в роли ассистента. Покер из голевых передач, а также одну заброшенную шайбу в свой актив внес Джонни Годро, а Мэттью Болди оформил 2+4.

Эффектная победа предоставила команде Джона Хайнса возможность утвердиться в роли одного из лидеров группы B. С 13 очками на счету Штаты поднялись на второе место, опередив на один балл Германию и Словакию — ближайших конкурентов, которые провели по шесть матчей. Шведы по-прежнему находятся на дистанции в 2 очка, имея встречу в запасе.

Положение же Казахстана вошло в фазу критического, поскольку на текущий момент команда Галыма Мамбеталиева занимает предпоследнее место с 3 очками, готовясь к битве с Польшей за сохранение возможности представлять элиту мирового хоккея, которая состоится в последнем туре.

Латвия остается в гонке

Словакия — Латвия globallookpress.com

Еще до начала десятого игрового дня ситуация с шансами Латвии оставляла желать лучшего на фоне крупного поражения от Швеции (2:7) и локальных успехов прямых конкурентов. Однако первый этап ЧМ хорош тем, что в нем все способно кардинально измениться даже при незначительных колебаниях. Нынешняя ситуация в группе B — яркий тому пример.

19 мая Латвия добилась победы в матче на истощение со Словакией, вырвав ее в серии буллитов — 3:2 Б, хотя саму встречу начала бездарно, выхватив три подряд удаления. Проведя 6 минут первого периода в меньшинстве, Латвия смогла уцелеть, после чего забила первой: на 18-й минуте шайбу забросил Ральф Фрейбергс.

При преимуществе по броскам в створ ворот в первом периоде (20:8) Словакия отправилась отдыхать, проигрывая в счете минимально. А вернуть промежуточный результат на исходную позицию команда Крэйга Рэмзи сумела лишь в третьей двадцатиминутке: на 2-й минуте шайбу забросил Мартин Поспишил. На 18-й словаки вышли вперед благодаря голу Петера Цегларика.

Столь поздняя шайба в теории могла подразумевать гибель шансов Латвии на дальнейшую борьбу, но спустя 24 секунды Оскар Цибульскис обнулил фору соперников и перевел встречу в овертайм, в котором балтийцы нанесли 11 бросков в створ при одной попытке словаков, но поставить точку в пятиминутке не сумели. В серии буллитов команды нанесли по 7 бросков, а победу бордовым принес Данс Лочмелис, реализовав оба шанса в формате «один-на-один».

Сборная Словакии, с 12 очками в активе после шести матчей, занимает четвертое место в группе B, уступая по результату очной встречи третью позицию Германии. Латвия же на текущий момент отстает на 3 очка. В последнем туре команда Крэйга Рэмзи будет противостоять шведам, которые на текущий не знают, что такое поражения, в то время как балтийцы встретятся с США. И если Латвия чудесным образом закончит матч с +3, а словаки проиграют в основное время, то плей-офф раунд будет представлять команда Харийса Витолиньша.