Британцы пошумели в матче с Данией, Германия разбила Казахстан, Чехия и США забрали по 3 очка

Великобритания навязала борьбу Дании
Самый зрелищный с точки зрения соотношения вовлеченности и высокой событийности матч состоялся в первой половине игрового дня на «Арене О2», где уставшая от постоянных провалов Великобритания отчаянно билась с Данией, которая существенно усложнила себе задачу по выходу из группы. Встреча двух по-разному мотивированных сборных завершилась победой Дании — 4:3, ради которой команде Микаэля Кринца-Гата пришлось пустить в расход почти весь свой силовой резерв.
Уже на первых минутах первого периода соперники отбросили сдержанность и обменялись быстрыми голами. На 5-й минуте Великобритания вышла вперед усилиями Лиэма Кирка, но спустя минуту Миккель Огорд вернул Данию на исходную позицию.
Спустя пару минут переломившая ход встречи команда Кринца-Гата впервые повела в счете благодаря удачно реализованному большинству, которое подытожил Филлип Браггиссер. Тем не менее британцы по примеру своих соперников догнали их довольно быстро: к 10-й минуте в матче восстановилось равенство по велению шайбы Кейда Нилсона.
Реактивный первый период закончился промежуточными 2:2 и запомнился относительным равенством по броскам в створ ворот (12:9 в пользу датчан), а также безумными 22,22% реализации Великобритании.
После шоу в стартовые двадцать команды немного поутихли и во втором периоде всего раз обменялись заброшенными шайбами: на 2-й минуте Миккель Огорд обеспечил Дании второе во встрече минимальное преимущество, однако команда Питера Рассела не отказалась от идеи отнять у скандинавских оппонентов очки, и на 18-й минуте Натанаэль Халберт сделал счет 3:3.
В третьей двадцатиминутке Великобританию подвели ее дисциплинарные проблемы. В частности, команда не только пропустила в большинстве, но и в целом провела четверть периода с четырьмя хоккеистами на льду, из-за чего команде пришлось делать акцент на обороне.
Оформив +3 в непростой игре, Дания, с 6 очками после 5 матчей, закрепилась на пятой строчке в группе A, сократив разрыв между Финляндией до одного балла с учетом игры финнов в запасе. Великобритания же остается единственной на турнире сборной без набранных очков.
Германия снова выиграла крупно
В течение трехдневного периода Германия провела два матча, по итогам которых приплюсовала себе 6 очков и 16 заброшенных шайб. Очередной разгром немцы учинили Казахстану — 8:2.
На первый перерыв встречи на «Остравар Арене» соперники ушли со счетом 2:1 в пользу команды Харольда Крайса и при равенстве по броскам в створ — 9:9. Ключевым же в контексте общего результата стал период №2, в котором Германия забросила три безответные шайбы, а четвертая была отменена.
Уже при счете 3:1 Галым Мамбеталиев произвел смену вратаря. Но появление Никиты Бояркина вместо Андрея Шутова ситуацию не улучшило. Свою вторую шайбу казахстанцы забросили на 11-й минуте третьего периода, правда, к тому моменту счет был уже 2:6.
В очередном матче с феноменальной результативностью молодой представитель «Чикаго» Лукас Райхел оформил дубль, нападающий «Ингольштадта» собрал «каре» из асситов, а гость из «Баффало» Джон-Джейсон Петерка завершил встречу с 1+3 по системе «гол+пас».
Вторая подряд победа позволила Германии закрепиться на третьем месте в группе B с 9 очками после пяти матчей. От своих ближайших конкурентов — Словакии и Латвии — немцы оторвались на один и два балла соответственно, но с учетом игр их в запасе. Казахстан застрял на седьмой строчке с 3 очками, на 2 балла опережая последнюю Польшу при равенстве проведенных встреч.
США и Чехия обошлись без сюрпризов
Фавориты пар вечернего слота — США и Чехия — свои матчи провели превосходно, добившись крупных побед и упрочив свои позиции перед началом плей-офф.
Так, американцы после безголевого первого периода продавили Польшу во второй и третьей двадцатиминутках, напрочь лишив соперника шансов ухватиться хотя бы за ничью — 4:1. По шайбе в этом матче забросили Майкл Кесселринг и Брэйди Ткачук, а Коул Кофил оформил дубль.
Благодаря очередной предсказуемой победе команда Джона Хайнса расположилась на второй позиции в группе, уйдя на один балл в отрыв от Германии при равенстве сыгранных матчей. От словаков «звездно-полосатые» дистанцировались на 2 очка с учетом встречи, которую команда Крэйга Рэмзи держит в запасе. Польша, оставаясь с одним очков в пяти играх, является основным кандидатом на понижение.
Пока американцы планомерно выносили Польшу, Чехия, проанализировав опыт предыдущих соперников, серьезно взялась за Австрию, проведя по-настоящему образцовый матч как в отношении атаки, так и в плане обороны — 4:0.
После реализации буллита Ондржеем Каше на 19-й минуте первого периода команда Радима Рулика поэтапно увеличивала преимущество в следующих двадцатиминутках: во втором чехи дважды реализовали большинство — забили Кубалик и Флек — а в третьем — последнее слово сказал Давид Томашек. Ворота сборной второй раз на этом турнире защищал Петр Мразек, которому для «сухаря» хватило 21 спасения.
После победы Чехия временно вышла в лидеры группы A, набрав 12 очков. На один балл команда Рулика опережает Канаду и Швейцарию, которым только предстоит провести пятые игры. Австрия на данный момент является шестой с 4 баллами на счету.