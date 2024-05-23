23 мая в финале Кубка Турции по футболу сыграют «Бешикташ» и «Трабзонспор». Начало игры — в 20:45 мск. «Бешикташ» — «Трабзонспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бешикташ»

Путь к финалу: В 1/8 финала «Бешикташ» смог победить «Антальяспор». В четвертьфинале команда справилась с «Коньяспором»

В полуфинале стамбульский клуб взял верх над «Анкарагюджю». Удастся ли завоевать трофей?

Последние матчи: «Бешикташ» не проигрывает почти месяц. Последний раз команда уступала в чемпионате Турции.

21 апреля обидчиком «Бешикташа» стал «Фенербахче». Клуб уступил в гостях со счетом 1:2.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Бешикташ» начал май с двух побед. Команде удалось победить «Ризеспор» и «Анкарагюджю».

Однако потом последовали два ничейных результата. Клуб не смог обыграть «Аланьяспор» и «Хатайспор».

В чемпионате Турции «Бешикташ» на данный момент идет на 5-м месте. Набрано 56 очков в 37 встречах.

«Трабзонспор»

Путь к финалу: В 1/8 финала «Трабзонспор» добился непростой победы над «Генчлербирлиги». За 90 минут команды не выявили сильнейшего. Исход противостояния был решен в дополнительное время.

В четвертьфинале «Трабзонспор» взял верх над клубом «Истанбул Башакшехир». В 1/2 финала команда нанесла поражение «Фатих Карагюмрюк».

Последние матчи: «Трабзонспор» неудачно начал текущий месяц. Команда проиграла «Самсунспору» со счетом 1:3.

Но потом три майских матча закончились победами. «Трабзонспор» обыграл «Фатих Карагюмрюк», «Истанбулспор» и «Башакшехир».

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Трабзонспор» не считается фаворитом предстоящего матча. Однако у клуба неплохие шансы на победу.

В чемпионате Турции «Трабзонспор» находится на третьем месте. В 37 матчах клуб набрал 64 очка.

В этом сезоне команды встречались дважды. «Бешикташ» в гостях уступил 0:3, а дома победил со счетом 2:0.

Статистика для ставок

«Трабзонспор» в мае выиграл три матча из четырех

«Бешикташ» в текущем месяце ни разу не проиграл

В нынешнем сезоне команды обменялись домашними победами

Прогнзы

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.84.

Прогноз: номинальные хозяева постараются сразу захватить инициативу. «Бешикташ» наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче будет забито более 3 мячей.

Ставки

Ставка: Победа «Бешикташа» в 1-м тайме с нулевой форой за 1.71.

Ставка: ТБ 3 за 2.60