ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«Работа с "Динамо" — моя тренерская мечта». Александр Точилин — о проблемах «Сочи» и самом обидном поражении Маурисио ПочеттиноГладко было на бумаге. Уход Почеттино ставит под вопрос долгосрочные планы «Челси» Константин ТюкавинПора в Европу. Кто из российских игроков следующим выйдет из зоны комфорта?
    Все новости спорта

    Команды порадуют зрители голами?

    «Бешикташ» — «Трабзонспор». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 23 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Бешикташ Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Трабзонспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трабзонспор»
    23 мая в финале Кубка Турции по футболу сыграют «Бешикташ» и «Трабзонспор». Начало игры — в 20:45 мск. «Бешикташ» — «Трабзонспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 27 Мая 2024 года

    Аль-Шабаб

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Шабаб 21:00 Аль-Фатех

    Аль-Фатех

  • Эль-Мубарраз
    •

    «Бешикташ»

    Путь к финалу: В 1/8 финала «Бешикташ» смог победить «Антальяспор». В четвертьфинале команда справилась с «Коньяспором»

    В полуфинале стамбульский клуб взял верх над «Анкарагюджю». Удастся ли завоевать трофей?

    Последние матчи: «Бешикташ» не проигрывает почти месяц. Последний раз команда уступала в чемпионате Турции.

    21 апреля обидчиком «Бешикташа» стал «Фенербахче». Клуб уступил в гостях со счетом 1:2.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Бешикташ» начал май с двух побед. Команде удалось победить «Ризеспор» и «Анкарагюджю».

    Однако потом последовали два ничейных результата. Клуб не смог обыграть «Аланьяспор» и «Хатайспор».

    В чемпионате Турции «Бешикташ» на данный момент идет на 5-м месте. Набрано 56 очков в 37 встречах.

    «Трабзонспор»

    Путь к финалу: В 1/8 финала «Трабзонспор» добился непростой победы над «Генчлербирлиги». За 90 минут команды не выявили сильнейшего. Исход противостояния был решен в дополнительное время.

    В четвертьфинале «Трабзонспор» взял верх над клубом «Истанбул Башакшехир». В 1/2 финала команда нанесла поражение «Фатих Карагюмрюк».

  • Гладко было на бумаге. Уход Почеттино ставит под вопрос долгосрочные планы «Челси»
  • Лондонский клуб расстался с тренером, при котором «синие» выступили лучше, чем должны были
  • Сегодня

    • Последние матчи: «Трабзонспор» неудачно начал текущий месяц. Команда проиграла «Самсунспору» со счетом 1:3.

    Но потом три майских матча закончились победами. «Трабзонспор» обыграл «Фатих Карагюмрюк», «Истанбулспор» и «Башакшехир».

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Трабзонспор» не считается фаворитом предстоящего матча. Однако у клуба неплохие шансы на победу.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В чемпионате Турции «Трабзонспор» находится на третьем месте. В 37 матчах клуб набрал 64 очка.

    В этом сезоне команды встречались дважды. «Бешикташ» в гостях уступил 0:3, а дома победил со счетом 2:0.

    Статистика для ставок

    • «Трабзонспор» в мае выиграл три матча из четырех

    • «Бешикташ» в текущем месяце ни разу не проиграл

    • В нынешнем сезоне команды обменялись домашними победами

    Прогнзы

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.84.

    Прогноз: номинальные хозяева постараются сразу захватить инициативу. «Бешикташ» наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче будет забито более 3 мячей.

    Ставки

    Ставка: Победа «Бешикташа» в 1-м тайме с нулевой форой за 1.71.

    Ставка: ТБ 3 за 2.60

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Сейбот Уайлд — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Маннарино — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 12:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Эмбер — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Александрова — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фриц — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Энергетик — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Мерв — Аркадаг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Джокович — Ханфман
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Риека — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ден Хааг — Эксельсиор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шаповалов — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бешикташ» — «Трабзонспор». 23 мая в финале Кубка Турции по футболу сыграют «Бешикташ» и «Трабзонспор». Начало игры — в 20:45 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Трабзонспор» с коэффициентом 1.71.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры