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    «Даллас» легко возьмет первый матч серии?

    «Даллас» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.32), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 24 мая 2024 года

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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 24 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 24 Мая 2024 года

    Даллас

  • Кубок Стэнли
    •  Даллас 03:30 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
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    «Даллас»

    Турнирное положение: Пока что «Даллас» от Запада выглядит максимально заслуженным участником финала.

    Последние матчи: Серия против «Колорадо» закончилась относительно давно, но «звезды» вряд ли успели стыть и постараются устроить «горячий» прием «Эдмонтону».

    Даллас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Хаканпаа продолжает усердно лечиться после травмы верхней части тела. А у Хинтца травма нижней части тела, но принимать участие в матчах он может.

    Общий тонус клуба: В первой игре серии «Старз» будут все цельно контролировать ситуацию, поэтому вероятность победы хозяев весьма высока.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Многие утверждали, что «Эдмонтону» не по силам пройти «Ванкувер», однако мы смогли наблюдать прямо противоположный исход серии.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Не сказать, что «касатки» смотрелись по серии хуже «нефтяников», но провал во втором периоде решающей встречи года решил исход противостояния.

    Травмированные игроки: У канадского коллектива по-прежнему не может играть Хенрик, который залечивает лодыжку.

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    Общий тонус клуба: В первом мачте против «Далласа» гостям может быть очень больно, поскольку техасский коллектив имеет куда более серьезную глубину по составу.

    Статистика для ставок

    • За пять последних матчей между этими клубами «Далласу» удалось победить

    • Два последних поединка в Техасе остались за «Эдмонтоном»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.32, на гостей — 2.83.

    Прогноз: «Даллас» с запасом победит в первом матче серии

    Альтернативный прогноз: Соперники готовы продемонстрировать результативный хоккей

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.

    Альтернативная ставка: ТБ 6,5 с коэффициентом 2.29.

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    «Даллас» — «Эдмонтон». В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 24 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон» с коэффициентом 2.32.
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