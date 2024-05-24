В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 24 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Пока что «Даллас» от Запада выглядит максимально заслуженным участником финала.

Последние матчи: Серия против «Колорадо» закончилась относительно давно, но «звезды» вряд ли успели стыть и постараются устроить «горячий» прием «Эдмонтону».

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Травмированные игроки: Хаканпаа продолжает усердно лечиться после травмы верхней части тела. А у Хинтца травма нижней части тела, но принимать участие в матчах он может.

Общий тонус клуба: В первой игре серии «Старз» будут все цельно контролировать ситуацию, поэтому вероятность победы хозяев весьма высока.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Многие утверждали, что «Эдмонтону» не по силам пройти «Ванкувер», однако мы смогли наблюдать прямо противоположный исход серии.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Не сказать, что «касатки» смотрелись по серии хуже «нефтяников», но провал во втором периоде решающей встречи года решил исход противостояния.

Травмированные игроки: У канадского коллектива по-прежнему не может играть Хенрик, который залечивает лодыжку.

Общий тонус клуба: В первом мачте против «Далласа» гостям может быть очень больно, поскольку техасский коллектив имеет куда более серьезную глубину по составу.

Статистика для ставок

За пять последних матчей между этими клубами «Далласу» удалось победить

Два последних поединка в Техасе остались за «Эдмонтоном»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.32, на гостей — 2.83.

Прогноз: «Даллас» с запасом победит в первом матче серии

Альтернативный прогноз: Соперники готовы продемонстрировать результативный хоккей

Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.

Альтернативная ставка: ТБ 6,5 с коэффициентом 2.29.