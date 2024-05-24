Даллас
Эдмонтон
«Даллас»
Турнирное положение: Пока что «Даллас» от Запада выглядит максимально заслуженным участником финала.
Последние матчи: Серия против «Колорадо» закончилась относительно давно, но «звезды» вряд ли успели стыть и постараются устроить «горячий» прием «Эдмонтону».
Даллас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Хаканпаа продолжает усердно лечиться после травмы верхней части тела. А у Хинтца травма нижней части тела, но принимать участие в матчах он может.
Общий тонус клуба: В первой игре серии «Старз» будут все цельно контролировать ситуацию, поэтому вероятность победы хозяев весьма высока.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Многие утверждали, что «Эдмонтону» не по силам пройти «Ванкувер», однако мы смогли наблюдать прямо противоположный исход серии.
Последние матчи: Не сказать, что «касатки» смотрелись по серии хуже «нефтяников», но провал во втором периоде решающей встречи года решил исход противостояния.
Травмированные игроки: У канадского коллектива по-прежнему не может играть Хенрик, который залечивает лодыжку.
Общий тонус клуба: В первом мачте против «Далласа» гостям может быть очень больно, поскольку техасский коллектив имеет куда более серьезную глубину по составу.
Статистика для ставок
- За пять последних матчей между этими клубами «Далласу» удалось победить
- Два последних поединка в Техасе остались за «Эдмонтоном»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.32, на гостей — 2.83.
Прогноз: «Даллас» с запасом победит в первом матче серии
- 1.87США — Чехия: прогноз и ставкаЗавтра в 21:20
- 1.95Швеция — Финляндия: прогноз и ставкаЗавтра в 21:20
- 2.02Канада — Словакия: прогноз и ставкаЗавтра в 17:20
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Альтернативный прогноз: Соперники готовы продемонстрировать результативный хоккей
Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.
Альтернативная ставка: ТБ 6,5 с коэффициентом 2.29.