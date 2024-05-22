Стало известно, где пройдут финалы еврокубков в 2026 и 2027 годах

Сегодня исполком УЕФА определил хозяев финальных матчей еврокубков в 2026 и 2027 годах.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 пройдет на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште (Венгрия). Решение о финале 2027 года будет принято до сентября, так как УЕФА ждет информацию о планах по реконструкции «Сан-Сиро».

Финал Лиги Европы в сезоне-2025/26 пройдет в Стамбуле на стадионе «Бешикташ Парк». Финал турнира в 2027 году состоится во Франкфурте на стадионе «Дойче банк Парк».

Финал Лиги конференций-2025/2026 примет «Ред Булл Арена Лейпциг». В 2027-м финал пройдет в Стамбуле — на стадионе «Бешикташа».