«Солиман» — «Ла-Марса»
Футбол. Чемпионат Туниса
«Солиман» находится в ужасной форме. Фанаты бьют тревогу. Команда уступает один матч за другим и никак не может исправить ситуацию.
На данный момент проигрышная серия «Солимана» составляет шесть матчей. Клуб пропустил в свои ворота 11 голов, забив лишь один мяч.
У «Ла-Марсы» ситуация немного лучше. В последних пяти встречах одержаны три победы. Удастся ли выиграть на этот раз?
Букмекеры верят в успех хозяев поля. Коэффициент на победу «Солимана»составляет 1.70. Любая серия рано или поздно заканчивается. Возможно, клуб сможет наконец-то прервать затянувшуюся серию поражений.
Ставка: Победа «Солимана» за 1.70.
«Виктория» — «Спарта»
Футбол. Кубок Чехии
В финальной игре явного фаворита нет. У обеих команд шансы на победу примерно равны. Ожидается интересный и напряженный матч.
«Виктория» начала май с двух уверенных побед над «Младой-Болеслав» и «Словацко». Однако затем во встречах со «Славией» и «Баником» выиграть не удалось.
«Спарта» в мае демонстрирует очень высокую результативность. У команды всё в порядке с атакой. В четырех матчах было забито 11 голов.
В нынешнем сезоне клубы встречались дважды. 30 сентября «Виктория» проиграла в гостях 1:2, но 10 марта добилась разгромной победы над «Спартой» со счетом 4:0.
Ставка: Обе забьют за 1.67.
«Аталанта» — «Байер»
Футбол. Лига Европы
Ранее «Аталанта» упустила шанс завоевать трофей. Команда в финале Кубка Италии проиграла «Ювентусу» со счетом 0:1. Фанаты «Аталанты» рассчитывают на помощь фортуны в противостоянии с «Байером».
Котировки не в пользу итальянского коллектива. Преподнести сенсацию будет очень трудно. Российские болельщики надеяться, что «Аталанте» в финале поможет Алексей Миранчук.
«Байер» проводит исторический сезон. Команда еще ни разу не проиграла. Вряд ли предстоящий матч станет исключением. Подопечные Хаби Алонсо находятся в прекрасной форме.
Клубы уже встречались в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22. Тогда «Аталанта» добилась двух побед и прошла дальше. Теперь «Байер» наверняка возьмет реванш. Шансы на успех довольно высокие.
Ставка: Победа «Байера» за 1.82.
Общий коэффициент — 5.16.