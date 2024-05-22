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    «Байер» выиграет Лигу Европы, «Виктория» и «Спарта» порадуют зрителей в финале Кубка Чехии

    Экспресс дня 22 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 22 мая
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    «Байер»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Туниса, Кубке Чехии и Лиге Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Солиман» — «Ла-Марса»

    Футбол. Чемпионат Туниса

    «Солиман» находится в ужасной форме. Фанаты бьют тревогу. Команда уступает один матч за другим и никак не может исправить ситуацию.

    На данный момент проигрышная серия «Солимана» составляет шесть матчей. Клуб пропустил в свои ворота 11 голов, забив лишь один мяч.

    Все прогнозы на футбол

    У «Ла-Марсы» ситуация немного лучше. В последних пяти встречах одержаны три победы. Удастся ли выиграть на этот раз?

    Букмекеры верят в успех хозяев поля. Коэффициент на победу «Солимана»составляет 1.70. Любая серия рано или поздно заканчивается. Возможно, клуб сможет наконец-то прервать затянувшуюся серию поражений.

    Ставка: Победа «Солимана» за 1.70.

    «Виктория» — «Спарта»

    Футбол. Кубок Чехии

    В финальной игре явного фаворита нет. У обеих команд шансы на победу примерно равны. Ожидается интересный и напряженный матч.

    «Виктория» начала май с двух уверенных побед над «Младой-Болеслав» и «Словацко». Однако затем во встречах со «Славией» и «Баником» выиграть не удалось.

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    «Спарта» в мае демонстрирует очень высокую результативность. У команды всё в порядке с атакой. В четырех матчах было забито 11 голов.

    В нынешнем сезоне клубы встречались дважды. 30 сентября «Виктория» проиграла в гостях 1:2, но 10 марта добилась разгромной победы над «Спартой» со счетом 4:0.

    Ставка: Обе забьют за 1.67.

    «Аталанта» — «Байер»

    Футбол. Лига Европы

    Ранее «Аталанта» упустила шанс завоевать трофей. Команда в финале Кубка Италии проиграла «Ювентусу» со счетом 0:1. Фанаты «Аталанты» рассчитывают на помощь фортуны в противостоянии с «Байером».

    Котировки не в пользу итальянского коллектива. Преподнести сенсацию будет очень трудно. Российские болельщики надеяться, что «Аталанте» в финале поможет Алексей Миранчук.

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  • 15/05/2024

    • «Байер» проводит исторический сезон. Команда еще ни разу не проиграла. Вряд ли предстоящий матч станет исключением. Подопечные Хаби Алонсо находятся в прекрасной форме.

    Клубы уже встречались в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22. Тогда «Аталанта» добилась двух побед и прошла дальше. Теперь «Байер» наверняка возьмет реванш. Шансы на успех довольно высокие.

    Ставка: Победа «Байера» за 1.82.

    Общий коэффициент — 5.16.

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    Экспресс дня 22 мая. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Туниса, Кубке Чехии и Лиге Европы. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 22 мая с коэффициентом 5.16.
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