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    Сможет ли «Бохум» одолеть «Фортуну» на своем поле?

    «Бохум» — «Фортуна». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол, Бундеслига, 23 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Фортуна»
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    «Бохум»
    В четверг, 23 мая, в 1-м матче стыковых матчей Бундеслиги «Бохум» на своем поле примет «Фортуна». Начало поединка запланировано на 22:30 по мск. «Бохум» — «Фортуна»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Мая 2024 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 16:30 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
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    «Бохум»

    Турнирное положение: По итогам сезона в Бундеслиге «Бохум» занимает 16-е место в таблице с 33 очками в активе. Команде было достаточно набрать еще один балл, чтобы избежать стыков.

    Команда попала в зону стыковых матчей в борьбе за выживание в Бундеслиге. К слову, «Бохум» занял 12-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 23 балла из 51-го возможного.

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    Последние матчи: В прошедшей встрече Бундеслиги команда крупно проиграла «Вердеру» (1:4), а до этого уступила «Байеру» со счетом 0:5.

    В последних 5-и встречах «Бохум» дважды победил и трижды проиграл. За этот период команда сумела забить 8 голов при 15-и пропущенных. В одной из прошедших встреч «Бохум» на чужом поле обыграл «Унион» со счетом 4:3.

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    Не сыграют: Михаэль Эссер, Филипп Форстер, Мохаммед Толба, Данило Соарес и Мориц-Брони Квартенг (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Бохум» выглядит не очень здорово, судя по последним матча, но на кону стоит очень многое — сохранение прописки в Бундеслиге.

    К слову, у «Бохума» есть яркий полузащитник, который может помочь команде сделать результат. Кевин Штогер в сезоне 2023/2024 чемпионата Германии провел 32 матча, забил 7 голов и сделал 9 голевых передач.

    «Фортуна»

    Турнирное положение: По итогам второй Бундеслиги команда заняла 3-е место в таблице с 63 очками в активе. «Фортуна» отстала от 2-й позиции на 5 баллов и попала в стыки за право выступать в высшем дивизионе.

    Стоит отметить, что команда неплохо выступала на чужом поле в своем чемпионате. «Фортуна» заняла 3-е место в лиге по этому показателю, набрав 30 очков из 51-го возможного в гостях.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече 2-й Бундеслиги команда обыграла «Магдебург» со счетом 3:2, забив решающий гол на 88-й минуте. До этого «Фортуна» сыграла вничью с «Хольштайном» (1:1).

    У команда продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 7 матчей подряд. За этот период «Фортуна» 5 раз выиграла и дважды сыграла вничью. За эти 7 матчей команда забила 13 голов при 5-и пропущенных.

    Не сыграет: Джамил Сейберт (травма).

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    Состояние команды: В 1-м стыковом матче «Фортуна» будет играть на чужом поле и вполне может дать бой «Бохуму», чтобы потом иметь преимущество в ответной встрече уже на своем поле.

    К слову, «Фонтуна» уже обыгрывала «Бохум» прошлым летом в рамках товарищеского противостояния. В том матче «красно-белые» одолели своего соперника со счетом 3:1, имея преимущество уже в 1-м тайме.

    Статистика для ставок

    • «Бохум» крупно проиграл последние 2 матча (1:4 и 0:5)

    • «Фортуна» не проигрывает уже последние 7 матчей

    • «Фортуна» трижды обыгрывала «Бохум» в последних 5-и очных встречах

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бохума» — 2.10, победа «Фортуны» — 3.40, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.97 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Бохум» сделает все возможное для победы на своем поле.

    Прогноз: Хозяевам для победы необходимо забивать минимум пару голов.

    Ставки

    Ставка: Победа «Бохума» за 2.10.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Бохума» 1.5 больше за 2.00.

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    «Бохум» — «Фортуна». В четверг, 23 мая, в 1-м матче стыковых матчей Бундеслиги «Бохум» на своем поле примет «Фортуна». Начало поединка запланировано на 22:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Фортуна» с коэффициентом 2.10.
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