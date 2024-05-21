ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ТочилинМечтаю поработать с «Динамо». Александр Точилин — о работе в «Сочи» и самом обидном поражении
  • 22:26
    • Официально: «Челси» расторгнул контракт с Почеттино
  • 19:56
    • США справились с Латвией в матче чемпионата мира
    Все новости спорта

    Официально: «Челси» расторгнул контракт с Почеттино

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    В «Челси» сообщили о расставании с главным тренером Маурисио Почеттино.

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    «От имени всего "Челси" мы хотим выразить нашу благодарность Маурисио за его работу в этом сезоне. Мы будем рады видеть его снова на "Стэмфорд Бридж" в любое время. Желаем ему всего наилучшего в его будущей тренерской карьере», — сказано в заявлении лондонского клуба.

    Почеттино также прокомментировал свой уход из «Челси».

    «Спасибо группе владельцев "Челси" и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба. Сейчас у него хорошие возможности для дальнейшего прогресса в Премьер-лиге и Европе», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.

  • АПЛ. «Манчестер Сити» защитил титул чемпиона Англии
  • Итоги сезона чемпионата Англии по футболу
  • Вчера

    • Напомним, что специалист возглавил «Челси» прошлым летом. По итогам нынешнего сезона «синие» заняли 6-е место в таблице АПЛ с 63 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» снова победит и завоюет трофей?
  • «Аталанта» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Байер» и «Аталанта» устроят голевой спектакль
  • «Аталанта» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 5.90
    •
  • Финал Востока «Рейнджерс» начнут с победы?
  • «Рейнджерс» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.90
  • Прогноз на матч Аталанта — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Риека — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Маннарино — Дардери
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Александрова — Линетт
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  5.16
  • Экспресс дня 22 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры