Официально: «Челси» расторгнул контракт с Почеттино

сообщили о расставании с главным тренером

«От имени всего "Челси" мы хотим выразить нашу благодарность Маурисио за его работу в этом сезоне. Мы будем рады видеть его снова на "Стэмфорд Бридж" в любое время. Желаем ему всего наилучшего в его будущей тренерской карьере», — сказано в заявлении лондонского клуба.

Почеттино также прокомментировал свой уход из «Челси».

«Спасибо группе владельцев "Челси" и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба. Сейчас у него хорошие возможности для дальнейшего прогресса в Премьер-лиге и Европе», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что специалист возглавил «Челси» прошлым летом. По итогам нынешнего сезона «синие» заняли 6-е место в таблице АПЛ с 63 очками в активе.