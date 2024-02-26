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    Мюллер: В «Баварии» недостаточно просто выигрывать трофеи

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    Форвард «Баварии» Томас Мюллер отметил, что в мюнхенском клубе футболисты и тренеры испытывают давление.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «В "Баварии" давление на достижение успеха очень и очень сильное. Часто недостаточно просто выигрывать титулы — ты также обязан демонстрировать исключительно позитивную игровую культуру и доминирование.

    Вот почему как лучшие игроки, так и лучшие тренеры постоянно терпят неудачу, пытаясь справиться с этой задачей», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

    После 23 туров «Бавария» в Бундеслиге набрала 53 очка и идет второй, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков.

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    В ближайшей встрече мюнхенцы в гостях сыграют против «Фрайбурга».

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