Мюллер: В «Баварии» недостаточно просто выигрывать трофеи

Форвард «Баварии»отметил, что в мюнхенском клубе футболисты и тренеры испытывают давление.

«В "Баварии" давление на достижение успеха очень и очень сильное. Часто недостаточно просто выигрывать титулы — ты также обязан демонстрировать исключительно позитивную игровую культуру и доминирование.

Вот почему как лучшие игроки, так и лучшие тренеры постоянно терпят неудачу, пытаясь справиться с этой задачей», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

После 23 туров «Бавария» в Бундеслиге набрала 53 очка и идет второй, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков.

Календарь и таблица Бундеслиги

В ближайшей встрече мюнхенцы в гостях сыграют против «Фрайбурга».