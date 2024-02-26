Мюллер: В «Баварии» недостаточно просто выигрывать трофеи

Томас Мюллер Фото: globallookpress.com
«В "Баварии" давление на достижение успеха очень и очень сильное. Часто недостаточно просто выигрывать титулы — ты также обязан демонстрировать исключительно позитивную игровую культуру и доминирование.
Вот почему как лучшие игроки, так и лучшие тренеры постоянно терпят неудачу, пытаясь справиться с этой задачей», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).
После 23 туров «Бавария» в Бундеслиге набрала 53 очка и идет второй, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков.
Календарь и таблица Бундеслиги
В ближайшей встрече мюнхенцы в гостях сыграют против «Фрайбурга».