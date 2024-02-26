Быстров призвал воспитывать молодых футболистов дедовскими методами

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака»поделился мнением об уровне российских игроков.

«У нас пропал двор! Час позанимались в академии, пошли на диван в приставку играть.

Симуляторов сейчас еще наших создадут, так они вообще не будут на тренировку выходить: "Молодые люди, можете сегодня потренироваться?" — "Да не, нафиг! У нас сегодня FIFA, финал!".

Сначала надо хоть чуть попылить на поле. Молодые кабаны проигрывают конкуренцию 35-летним... Причем они нормально оснащены технически.

Значит, надо палкой бить! Применять все старые дедовские методы, которые приносили нам пользу», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».