Игровой день в Италии начнется с противостояния «Ювентуса» и «Фрозиноне». За ходом матча 26-го тура Серии А приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Ювентус»

«Ювентус» находится на втором месте в турнирной таблице, записав в свой актив 54 очка в 25-ти турах. «Старая Синьора» отстает от лидирующего «Интера» на 9 очков при матче в запасе у «нерадзурри». На счету «Ювентуса» 16 побед, 6 ничьих и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 38:17.

Подопечные Массимилиано Аллегри не могут победить в чемпионате на протяжении четырех матчей подряд. За этот период «Ювентус» дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.

В крайнем туре Серии А «Старая Синьора» набрала одно очко в матче против неуступчивой «Вероны» в гостях (2:2). До этого было два поражения с одинаковым счетом 0:1 от «Удинезе» и «Интера» соответственно, а еще ранее «Ювентус» сыграл вничью с «Эмполи» (1:1).

«Фрозиноне»

На счету «Фрозиноне» 23 очка в 25-ти матчах и 16-я строчка в турнирной таблице. «Канарейки» находятся в непосредственной близости от зоны вылета, опережая идущий на 18-м месте «Сассуоло» всего на три балла.

«Фрозиноне» одержал 6 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 32:52.

Подопечные Эусебио Ди Франческо проиграли 8 из 10 последних матчах во всех турнирах, включая вылет из Кубка Италии все от того же «Ювентуса». В трех крайних турах Серии А «Фрозиноне» остался ни с чем, последовательно уступив «Милану» (2:3), «Фиорентине» (1:5) и «Роме» (0:3).

Личные встречи

Команды уже дважды встречались между собой в текущем сезоне и оба раза успех праздновал «Ювентус». Сначала «Старая Синьора» обыграла соперника в рамках 17-го тура Серии А (2:1), а затем выбила «Фрозиноне» из Кубка Италии (6:1). Всего в 8-ми очных матчах на счету «Ювентуса» 7 побед, один раз была зафиксирована ничья.

Прямая речь

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри:

— В настоящее время для нас очень важно сфокусироваться на цели. Мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов. Это гарантирует клубу хорошее будущее как в экономическом, так и в техническом плане. Сначала мы сфокусируемся на матче с «Фрозиноне», а затем на «Наполи».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Фрозиноне» с коэффициентом 1.92.