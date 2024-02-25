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    «Ювентус» — «Фрозиноне». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 26-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Фрозиноне»

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    Душан Влахович
    Игровой день в Италии начнется с противостояния «Ювентуса» и «Фрозиноне». За ходом матча 26-го тура Серии А приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ювентус»

    «Ювентус» находится на втором месте в турнирной таблице, записав в свой актив 54 очка в 25-ти турах. «Старая Синьора» отстает от лидирующего «Интера» на 9 очков при матче в запасе у «нерадзурри». На счету «Ювентуса» 16 побед, 6 ничьих и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 38:17.

    Подопечные Массимилиано Аллегри не могут победить в чемпионате на протяжении четырех матчей подряд. За этот период «Ювентус» дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.

    В крайнем туре Серии А «Старая Синьора» набрала одно очко в матче против неуступчивой «Вероны» в гостях (2:2). До этого было два поражения с одинаковым счетом 0:1 от «Удинезе» и «Интера» соответственно, а еще ранее «Ювентус» сыграл вничью с «Эмполи» (1:1).

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    «Фрозиноне»

    На счету «Фрозиноне» 23 очка в 25-ти матчах и 16-я строчка в турнирной таблице. «Канарейки» находятся в непосредственной близости от зоны вылета, опережая идущий на 18-м месте «Сассуоло» всего на три балла.

    «Фрозиноне» одержал 6 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 32:52.

    Подопечные Эусебио Ди Франческо проиграли 8 из 10 последних матчах во всех турнирах, включая вылет из Кубка Италии все от того же «Ювентуса». В трех крайних турах Серии А «Фрозиноне» остался ни с чем, последовательно уступив «Милану» (2:3), «Фиорентине» (1:5) и «Роме» (0:3).

    Личные встречи

    Команды уже дважды встречались между собой в текущем сезоне и оба раза успех праздновал «Ювентус». Сначала «Старая Синьора» обыграла соперника в рамках 17-го тура Серии А (2:1), а затем выбила «Фрозиноне» из Кубка Италии (6:1). Всего в 8-ми очных матчах на счету «Ювентуса» 7 побед, один раз была зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри:

    — В настоящее время для нас очень важно сфокусироваться на цели. Мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов. Это гарантирует клубу хорошее будущее как в экономическом, так и в техническом плане. Сначала мы сфокусируемся на матче с «Фрозиноне», а затем на «Наполи».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Фрозиноне» с коэффициентом 1.92.

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