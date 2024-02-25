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    «Ювентус» прервет неудачную серию и победит «Фрозиноне»?!

    «Ювентус» — «Фрозиноне». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 25 февраля 2024 года

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    «Ювентус»
    25 февраля в 26-м туре итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле примет «Фрозиноне». Начало игры — в 14:30 по мск. «Ювентус» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Февраля 2024 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 14:30 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия А
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: туринцы здорово проводили этот сезон, но в последнее время сбавили обороты. По итогам первых 25 туров «черно-белые» смогли набрать 54 очка и занимают второе место в турнирной таблице.

    «Зебры» уже на девять баллов отстают от лидирующего «Интера» и лишь на два пункта опережают третий «Милан».

    Туринский коллектив смог забить 36 мячей в ворота соперников, а в свои ворота пропустил 14.

    Последние матчи: в прошлом туре «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» (2:2), а до этого уступил «Удинезе» (0:1) и «Интеру» (0:1).

    Перед этим туринцы сенсационно поделили очки с «Эмполи» (1:1), но смогли победить «Лечче» (3:0), «Сассуоло» (3:0), «Салернитану» (2:1), «Рому» (1:0) и «Фрозиноне» (2:1).

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    Между этими играми также была виктория над «Фрозиноне» (4:0) в Кубке Италии, благодаря которой команда вышла в полуфинал, где сыграет с «Лацио».

    Не сыграют: не смогут выйти на поле в этой игре травмированные Маттиа Де Шильо, Маттио Перин, Данило и Мойзе Кин, а также дисквалифицированный Николо Фаджоли.

    Состояние команды:в текущем сезоне «Ювентус» не выступает в европейских турнирах, поэтому все силы бросил на отечественные турниры.

    Подопечные Массимилиано Аллегри уже вряд станут чемпионами, поэтому их задачей является остаться в зоне Лиги чемпионов и постараться выиграть Кубок Италии.

    Зимой в «Ювентус» пришли Карлос Алькарас и Тиагу Джало, а также ряд футболистов вернулись из аренды. Помимо этого, некоторые игроки были отданы в аренду, а Филиппо Раноккья продан.

    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: команда из одноименного города все еще находится в борьбе за сохранение прописки в элите.

    В настоящий момент коллектив из Фрозиноне расположен на 15-м месте в турнирной таблице. В активе «желто-синих» 23 очка и они только на три балла опережают зону вылета.

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    • «Чочарцы» смогли 32 раза поразить ворота соперника и 52 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Фрозиноне» уступил «Роме» (0:3), а до этого также были поражения от «Фиорентины» (1:5) и «Милана» (2:3).

    А вот перед этим «канарейки» смогли сыграть вничью с «Вероной» (1:1) и переиграть «Кальяри» (3:1).

    Немногим ранее подопечные Эусебио Ди Франческо вылетели из Кубка Италии, уступив «Ювентусу» (0:4).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле в этой игре травмированные Энтони Ойоно, Марвин Куни и Риккардо Маркицца.

    Состояние команды: главной задачей «Фрозиноне» остается сохранение прописки в элите. На большее в команде не рассчитывают.

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    Во время зимнего трансферного окна в команду пришли Андреа Петта, Исак Вурал, Эмануэле Валери, Демба Сек, Надир Зортеа, Андреас Иоанну, Кевин Бонифаци и Фаре Гудьемис, а вот ушли только Мехди Бурабиа, Марио Паура и Микеде Авелла.

    Статистика для ставок

    • У обеих команд серия из 4 подряд матчей без побед

    • «Ювентус» победил «Фрозиноне» в 5 последних очных матчах

    • «Фрозиноне» не выиграл ни одного матча в гостях в этом сезоне Серии А

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.40, а победа «Фрозиноне» — в 9.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.68, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.20.

    Ювентус — Фрозиноне: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.325.6010.00Бонус$9500
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    Прогноз: обе команды сейчас в кризисе, но «Ювентус» сильнее соперника, поэтому это отличный шанс для туринцев добыть уверенную победу и немного реабилитироваться перед болельщиками.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой-1,5 за 1.92.

    Прогноз: «Фрозиноне» в последнее время крайне тяжело даются забитые мячи, поэтому велика вероятность того, что команда не забьет в этой игре.

    Ставка: «Фрозиноне» не забьют за 1.85.

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    «Ювентус» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. «Ювентус» прервет неудачную серию и победит «Фрозиноне»?!
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