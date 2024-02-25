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    Артета: Доволен матчем против «Ньюкасла»

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал уверенную победу своей команды в игре 26-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я действительно доволен игрой с "Ньюкаслом". Ребята сыграли по-настоящему хорошо, агрессивно, и мы заслужили победу в матче. У "Ньюкасла" много ресурсов, чтобы создавать проблемы соперникам, но мы продолжали доминировать, мы сохраняли наш ритм. Сегодня было приятно наблюдать за игрой нашей команды.

    Против "Порту" мы действовали на своём уровне только при игре с мячом, но без него — нет. Это был важный урок, и из этих моментов можно многому научиться», — цитирует Артету BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящее время «канониры» идут на третьей строчке в АПЛ с 58 очками после 26 матчей.

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