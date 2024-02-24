В 17:00 24.02.2024 Сассуоло и Эмполи сыграют матч в Серии А.

Сассуоло — Эмполи

Последний матч между собой: Эмполи — Сассуоло 3:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сассуоло» — «Эмполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Сассуоло»).

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