ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии Жозе МоуриньюНовый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов Брэндон МореноПретендентский бой Ройвала и Морено, реванш Ортеги и Родригеса. Анонс карда UFC Mexico
    Все новости спорта

    Кто отдалится от зоны вылета?

    «Сассуоло» — «Эмполи». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Италии на 24 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Сассуоло Прогнозы на Эмполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Эмполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эмполи» не проиграл пять последних матчей
    «Сассуоло» — «Эмполи». Матч пройдет в рамках 26-го тура итальянской Серии А, начало — 17:00 (мск) «Сассуоло» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 24 Февраля 2024 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 17:00 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
    •

    «Сассуоло»

    Турнирное положение: «Сассуоло» занимает 17-е место в таблице Серии А. В его активе 29 забитых мячей, в пассиве — 45 пропущенных.

    Команда по дополнительным показателям опережает зону вылета — 18-ю позицию. Очевидно, что грядущий поединок — пресловутый «матч за шесть очков», который ей уж точно нельзя проигрывать.

    Последние матчи: в предыдущем туре «нероверди» потерпели поражение. На выезде их с разгромным результатом обыграла «Аталанта» (1:0).

    В пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, коллектив ни разу не победил, четырежды проиграл и только раз сыграл вничью.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Тольян, Обьянг, Берарди — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в 12 последних поединках во всех турнирах «Сассуоло» одержал только одну победу при девяти поражениях и двух ничьих.

    Отставание от соперника составляет только два очка, так что в случае победы клуб не только оторвется от зоны вылета, но и обойдет конкурента.

    Впрочем, эту задачу условжняет то, что Берарди — лучший бомбардир команды с девятью голами — не сыграет из-за травмы.

    «Эмполи»

    Турнирное положение: По итогам 25 матчей Серии А «Эмполи» занимает 16-е место с 22 очками и разницей мячей 19-38.

    Команда на два очка опережает зону вылета — 18-ю строчку, так что тосканцы ведут непростую борьбу за выживание, где крайне важно хотя бы не проиграть.

  • «Хромая утка». Решение «Баварии» оставить Тухеля до конца сезона — ошибка
  • Мюнхенцы рискуют ухудшить и без того не лучшую ситуацию команды
  • 21/02/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потеряли очки. Гости разошлись миром с «Фиорентиной» (1:1), которая борется за еврокубки.

    Сегодня у коллектива одна победа в четырех поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, при трех ничьих.

    Не сыграют: Грасси, Капуто, Эбуэи — у всех травмы. Дисквалифицирован — Гьяси.

    Состояние команды: в последних пяти поединках (все — в рамках Серии А) «Эмполи» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Такие результаты пока не позволяют «адзурри» далеко отдалиться от зоны вылета. А значит, где еще набирать очки, как не в таких матчах?

    Цурковски, Капуто и Ньянг — главные бомбардиры «Эмполи» в этом сезоне, забив четыре, три и два мяча соответственно.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Сассуоло» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Эмполи» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Эмполи» зафиксирована ничья.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сассуоло» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.40, победа «Эмполи» — в 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Коэффициенты матча Сассуоло — Эмполи

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.403.35Бонус$9500
    •

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов. Во всех этих играх была зафиксирована ничья со счетом 0:0 и 1:1.

    При этом в трех из шести последних матчей гостей также было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что гости не проиграет и будет забито больше 1,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Эмполи» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Даллас — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.51
  • Прогноз на матч ЛДУ Кито — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Чикаго — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Юта — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Денвер — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сакраменто — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зверев — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЛНЗ Черкассы — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сассуоло» — «Эмполи»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. Кто отдалится от зоны вылета?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры