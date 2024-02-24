«Сассуоло» — «Эмполи». Матч пройдет в рамках 26-го тура итальянской Серии А, начало — 17:00 (мск) «Сассуоло» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Сассуоло» занимает 17-е место в таблице Серии А. В его активе 29 забитых мячей, в пассиве — 45 пропущенных.

Команда по дополнительным показателям опережает зону вылета — 18-ю позицию. Очевидно, что грядущий поединок — пресловутый «матч за шесть очков», который ей уж точно нельзя проигрывать.

Последние матчи: в предыдущем туре «нероверди» потерпели поражение. На выезде их с разгромным результатом обыграла «Аталанта» (1:0).

В пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, коллектив ни разу не победил, четырежды проиграл и только раз сыграл вничью.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Тольян, Обьянг, Берарди — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 12 последних поединках во всех турнирах «Сассуоло» одержал только одну победу при девяти поражениях и двух ничьих.

Отставание от соперника составляет только два очка, так что в случае победы клуб не только оторвется от зоны вылета, но и обойдет конкурента.

Впрочем, эту задачу условжняет то, что Берарди — лучший бомбардир команды с девятью голами — не сыграет из-за травмы.

«Эмполи»

Турнирное положение: По итогам 25 матчей Серии А «Эмполи» занимает 16-е место с 22 очками и разницей мячей 19-38.

Команда на два очка опережает зону вылета — 18-ю строчку, так что тосканцы ведут непростую борьбу за выживание, где крайне важно хотя бы не проиграть.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потеряли очки. Гости разошлись миром с «Фиорентиной» (1:1), которая борется за еврокубки.

Сегодня у коллектива одна победа в четырех поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, при трех ничьих.

Не сыграют: Грасси, Капуто, Эбуэи — у всех травмы. Дисквалифицирован — Гьяси.

Состояние команды: в последних пяти поединках (все — в рамках Серии А) «Эмполи» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

Такие результаты пока не позволяют «адзурри» далеко отдалиться от зоны вылета. А значит, где еще набирать очки, как не в таких матчах?

Цурковски, Капуто и Ньянг — главные бомбардиры «Эмполи» в этом сезоне, забив четыре, три и два мяча соответственно.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Сассуоло» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Эмполи» было забито меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Эмполи» зафиксирована ничья.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сассуоло» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.40, победа «Эмполи» — в 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Коэффициенты матча Сассуоло — Эмполи 1X2Новым игрокам 2.253.403.35Бонус$9500

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов. Во всех этих играх была зафиксирована ничья со счетом 0:0 и 1:1.

При этом в трех из шести последних матчей гостей также было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что гости не проиграет и будет забито больше 1,5 голов, ведь в четырех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Эмполи» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.20