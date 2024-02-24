В 18:00 24.02.2024 Кристал Пэлас и Бёрнли сыграют матч в АПЛ.

Кристал Пэлас — Бёрнли

Последний матч между собой: Бёрнли — Кристал Пэлас 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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