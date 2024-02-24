ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии Жозе МоуриньюНовый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов Брэндон МореноПретендентский бой Ройвала и Морено, реванш Ортеги и Родригеса. Анонс карда UFC Mexico
    Все новости спорта

    «Кристал Пэлас» накажет «кларетовых»

    «Кристал Пэлас» — «Бернли». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, АПЛ, 24 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Кристал Пэлас Прогнозы на Бернли Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Бернли»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кристал Пэлас»
    В рамках 26-го тура чемпионата Англии 24 февраля пройдет матч «Кристал Пэлас» — «Бернли». Начало — 18:00 (мск). «Кристал Пэлас» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Февраля 2024 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
    •

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Лондонцы в кои-то веки докатились до унизительной борьбы за выживание.

    Отрыв от опасной зоны составляет всего 5 очков. Да и выигрывает «Кристал Пэлас» крайне нечасто — всего 6 викторий в 25 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть один зачетный балл. «Кристал Пэлас» не смог переиграть «Эвертон» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах чемпионата «Кристал Пэлас» набрал лишь 4 очка. Причем забила в них команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 15.

    А вот не побеждает клуб из Витории уже на протяжении 3 матчей. Зато до того лондонцы добыли сверхважную викторию над «Шеффилд Юнайтед» (3:2).

    Не сыграют: Марк Геи, Шейх Дукоре, Майкл Олисе, Эберечи Эзе — травмированы.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: ныне у лондонцев время перемен. Вместо Роя Ходжсона на тренерский мостик пришел австриец Оливер Гласнер. Перед ним стоит четкая задача оставить клуб в АПЛ.

    Матчи против «Бернли» проходят для команды традиционно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Кристал Пэлас» проиграл 2 раза при одной виктории.

    Стоит отметить, что «Кристал Пэлас» уверенно обыграл «кларетовых» в первом круге чемпионата. Тогда лондонцы забили в ворота соперника 2 безответных мяча.

    «Бернли»

    Турнирное положение: «Кларетовые» в нынешнем сезоне отчаянно борются за выживание в элите. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 25 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 55.

  • Фабрика талантов. Глух, Конате и другие будущие звезды из «Зальцбурга»
  • Австрийский клуб стал ведущей фабрикой талантов в Европе, так кто же ее следующий выпускник?
  • 21/02/2024

    • Последние матчи: в последних пяти поединках в активе у «Бернли» всего 2 ничьих при трех поражениях.

    Не сыграют: Йордан Бейер, Лука Колеошо, Нэйтан Редмонд, Лайл Фостер — травмированы.

    Состояние команды: на данный момент «Бернли» выглядит обреченным на вылет в Чемпионшип. Команда Венсана Компани слишком часто пропускает, плюс очень бросается в глаза низкий уровень некоторых игроков.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    При этом «Бернли» побеждает по большим праздникам. В 25 поединках АПЛ команде Компани удалось наскрести лишь 3 виктории.

    В предыдущем туре чемпионата «Бернли» снова потерпел поражение. «Кларетовые» дома разгромно уступили «Арсеналу» (0:5).

    Команда Компани проиграла уже 18 раз в чемпионате. Да и непонятно, за счет чего она сможет подняться из зоны вылета.

    Статистика для ставок

    • «Бернли» не побеждал в 8 своих последних матчах

    • «Кристал Пэлас» уже 3 года не проигрывает «кларетовым»

    • Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.99.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Бёрнли

    1X2Новым игрокам
  • 2.003.454.00Бонус$9500
    •

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.20 и 1.79.

    Прогноз: Хозяева явно намерены отдалиться от опасной зоны, и наверняка будут активно атаковать.

    «Кристал Пэлас», несмотря на переполненный лазарет, с новым наставником явно будет улучшать собственные результаты.

    Ставка: Победа «Кристал Пэлас» за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    3.83
  • Прогноз на матч Кливленд — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Индиана — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тампа — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Торонто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Питтсбург — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Даллас — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.51
  • Прогноз на матч ЛДУ Кито — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Чикаго — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Юта — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Денвер — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сакраменто — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кристал Пэлас» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. «Кристал Пэлас» накажет «кларетовых»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры