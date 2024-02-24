В рамках 26-го тура чемпионата Англии 24 февраля пройдет матч «Кристал Пэлас» — «Бернли». Начало — 18:00 (мск). «Кристал Пэлас» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. Лондонцы в кои-то веки докатились до унизительной борьбы за выживание.

Отрыв от опасной зоны составляет всего 5 очков. Да и выигрывает «Кристал Пэлас» крайне нечасто — всего 6 викторий в 25 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть один зачетный балл. «Кристал Пэлас» не смог переиграть «Эвертон» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах чемпионата «Кристал Пэлас» набрал лишь 4 очка. Причем забила в них команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 15.

А вот не побеждает клуб из Витории уже на протяжении 3 матчей. Зато до того лондонцы добыли сверхважную викторию над «Шеффилд Юнайтед» (3:2).

Не сыграют: Марк Геи, Шейх Дукоре, Майкл Олисе, Эберечи Эзе — травмированы.

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: ныне у лондонцев время перемен. Вместо Роя Ходжсона на тренерский мостик пришел австриец Оливер Гласнер. Перед ним стоит четкая задача оставить клуб в АПЛ.

Матчи против «Бернли» проходят для команды традиционно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Кристал Пэлас» проиграл 2 раза при одной виктории.

Стоит отметить, что «Кристал Пэлас» уверенно обыграл «кларетовых» в первом круге чемпионата. Тогда лондонцы забили в ворота соперника 2 безответных мяча.

«Бернли»

Турнирное положение: «Кларетовые» в нынешнем сезоне отчаянно борются за выживание в элите. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

Команда забила 25 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 55.

Последние матчи: в последних пяти поединках в активе у «Бернли» всего 2 ничьих при трех поражениях.

Не сыграют: Йордан Бейер, Лука Колеошо, Нэйтан Редмонд, Лайл Фостер — травмированы.

Состояние команды: на данный момент «Бернли» выглядит обреченным на вылет в Чемпионшип. Команда Венсана Компани слишком часто пропускает, плюс очень бросается в глаза низкий уровень некоторых игроков.

При этом «Бернли» побеждает по большим праздникам. В 25 поединках АПЛ команде Компани удалось наскрести лишь 3 виктории.

В предыдущем туре чемпионата «Бернли» снова потерпел поражение. «Кларетовые» дома разгромно уступили «Арсеналу» (0:5).

Команда Компани проиграла уже 18 раз в чемпионате. Да и непонятно, за счет чего она сможет подняться из зоны вылета.

Статистика для ставок

«Бернли» не побеждал в 8 своих последних матчах

«Кристал Пэлас» уже 3 года не проигрывает «кларетовым»

Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.99.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Бёрнли 1X2Новым игрокам 2.003.454.00Бонус$9500

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.20 и 1.79.

Прогноз: Хозяева явно намерены отдалиться от опасной зоны, и наверняка будут активно атаковать.

«Кристал Пэлас», несмотря на переполненный лазарет, с новым наставником явно будет улучшать собственные результаты.

Ставка: Победа «Кристал Пэлас» за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20