В 20:30 24.02.2024 Бавария и РБ Лейпциг сыграют матч в чемпионате Германии по футболу.

Бавария — РБ Лейпциг

Последний матч между собой: РБ Лейпциг — Бавария 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Бавария»).

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