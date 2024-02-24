«Бавария» — «Лейпциг». Матч пройдет в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги 24 февраля, начало — 20:30 (мск) «Бавария» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: сейчас команда Томаса Тухеля идет на втором месте в чемпионате с 50 очками и от лидера «Байера» отстает уже на 8 баллов, что довольно много, а отыграть особо негде.

Последние матчи: в 22-м туре «Бавария» сенсационно проиграла в гостях «Бохуму» со счетом 2:3. Игра у команды откровенно не заладилась, были допущены грубые ошибки, а еще подвел защитник Дайо Упамекано, получивший удаление за две желтые карточки. Голы в той встрече у мюнхенцев забивали Гарри Кейн и Джамал Мусиала.

До этого было поражение в Лиге чемпионов от «Лацио» (0:1) и от главного конкурента «Байера» (0:3) в чемпионате.

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Не сыграют: лазарет к «Баварии» забит под завязку. Из важных фигур стоит отметить травмы Комана, Мазрауи, Павловича, под вопросом участие Дэвиса, Гнабри, Мюллера, дисквалифицирован Упамекано.

Состояние команды: «Бавария» явно не в лучшем психологическом состоянии, у многих игроков сдают нервы, а недавно стало известно, что Томас Тухель уходит по окончании сезона, что может немного раскрепостить футболистов.

«Лейпциг»

Турнирное положение: «Лейпциг» пока идет на пятом месте с 40 очками, очередная команда Марко Розе выступает очень нестабильно и проседает во второй части сезона. Впрочем, отрыв от 4-го места не так велик, а при определенных раскладах в ЛЧ можно на следующий сезон попасть и с 5-го места.

Последние матчи: в 22-м туре была уверенно на своем поле обыграна «Боруссия» Мх со счетом 2:0. Особенно классным получился гол у Хави Симонса, также отличился Лоис Опенда.

Ранее была ничья с «Аусбургом» (2:2) и яркая игра против мадридского «Реала», которая, к сожалению, завершилась поражением со счетом 0:1.

Не сыграют: травмирован только защитник Лукас Клостерманн.

Состояние команды: после того как снова стал основным вратарем Петар Гулачи «Лейпциг» заиграл гораздо увереннее и надежнее сзади. Игра стала более компактной, прагматичной и рациональной, Марко Розе внес изменения и в стиль игры.

Статистика для ставок

В первом круге их встреча закончилась результативной ничьей — 2:2

В прошлом сезона оба раза уверенно победила «Бавария» (3:1, 3:0)

«Бавария» во второй части сезона испытывает некий спад, тогда как «Лейпциг» наоборот на подъеме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Баварии» дают 1,75, а на «Лейпциг» он равен 4,50. Ничья оценивается букмекерами в 4,30.

На тотал меньше 3,5 дают 1,80, а на тотал больше 3,5 — 2,08.

Коэффициенты матча Бавария — РБ Лейпциг 1X2Новым игрокам 1.674.304.40Бонус$9500

Прогноз: несмотря на то, что «Бавария» далека от оптимальных кондиций, она все равно продолжает оставаться гегемоном немецкого футбола и все соперники, играя на ее поле, испытывают ужас и пиетет перед ней. Также не стоит забывать, что предстоящий уход Тухеля может раскрепостить команду.

Ставка: победа «Баварии» за 1,75.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с уверенной победой «Баварии». Ответная игра ЛЧ еще не скоро, нет смысла экономить силы.

Ставка: победа «Баварии» с форой -1,5 за 2,65.