В 23:00 24.02.2024 Альмерия и Атлетико сыграют матч в испанской Примере.

Альмерия — Атлетико

Последний матч между собой: Атлетико — Альмерия 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Альмерия» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Атлетико»).

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