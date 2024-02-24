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    Альмерия — Атлетико ⚽ смотреть онлайн

    24.02.2024 в 23:00 начнется матч в испанской Примере Альмерия — Атлетико

    Футбол Примера (Ла Лига) Альмерия Атлетико Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 24.02.2024 Альмерия и Атлетико сыграют матч в испанской Примере.

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    Альмерия — Атлетико

    Последний матч между собой: Атлетико — Альмерия 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Альмерия» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Атлетико»).

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