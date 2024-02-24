ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии Жозе МоуриньюНовый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов Брэндон МореноПретендентский бой Ройвала и Морено, реванш Ортеги и Родригеса. Анонс карда UFC Mexico
    Все новости спорта

    Ждать много голов не стоит

    «Альмерия» — «Атлетико». Ставка (к. 1.72) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 24 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Альмерию Прогнозы на Атлетико Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Атлетико»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мемфис Депай («Атлетико»)
    24 февраля в 26-м туре испанской Примеры «Альмерия» на своем поле примет «Атлетико». Начало игры — в 23:00 по мск. «Альмерия» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 24 Февраля 2024 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •

    «Альмерия»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является главным и безнадежным аутсайдером текущего сезоне испанской Примеры.

    «Красно-белые» расположились на последней позиции в турнирной таблице, отставая от спасительного, 17-го места на целых 12 очков. Сейчас в активе андалусийцев 8 баллов.

    «Альмерия» забила 23 мяча в ворота соперников и 52 раза (больше всех в лиге) пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Альмерии смог сыграть вничью с «Гранадой» (1:1) и «Атлетиком» (0:0).

    До этого же было три кряду поражения от «Валенсии» (1:2), «Алавеса» (0:3) и «Реала» (2:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Последняя победа команды была в Кубке Испании еще 31 октября прошлого года в матче с «Талаверой» (2:0).

    Не сыграют: травмированными игрока команды являются Ибраима Коне, Сезар Монтес и Луис Суарес. Все они не выйдут на поле в этой игре.

    Состояние команды: «Альмерия», конечно, будет стараться и биться до последнего, чтобы остаться в элите, но у нее вряд ли это получится, поскольку многое уже потеряно.

    Зимой команду пополнили Хонатан Виера, Бруно Ланга, Чоко Лосано, Лука Ромеро и Александар Радованович, а вот ушли Лазаро, Каики, Убулан Мендес, Марсиано Санка, Мартин Свидерски, Арно Пучмаль и Серджио Акиеме.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: мадридская команда неплохо выступает в этом сезоне, но уже, скорее всего, не сможет претендовать на чемпионство.

    «Атлетико» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида 51 пункт. «Матрасники» уже на 11 баллов отстают от лидирующего «Реала».

  • Новый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов
  • Спустя год в Мюнхене снова ищут главного тренера
  • Вчера

    • «Индейцы» смогли 50 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас» (5:0), а до этого проиграл «Севилье» (0:1).

    Перед этим подопечные Диего Симеоне уступили «Атлетику» в первом полуфинальном матче Кубка Испании (0:1) и усложнили себе задачу выхода в финал.

    Среди недели команда из столицы Испании также провела первую встречу с «Интером» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу миланцев.

    Не сыграют: точно не появятся на поле в этой игре травмированные Сесар Аспиликуэта, Витоло и Тома Лемар. Также под вопросом выход на поле Антуана Гризманна и Хосе Марии Хименеса.

    Состояние команды: главной задачей «Атлетико» является попасть в зону Лиги чемпионов и «матрасники» обязаны с этим справляться.

    Также у мадридцев есть отличный шанс зацепиться за Кубок Испании, поскольку «Реал» и «Барселона» уже вылетели, но поражение в первой игре с «Атлетиком» не внушает оптимизма.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Зимой мадридский коллектив пополнили Оратиу Молдован, Артур Вермеерен и Габриэль Паулиста, а вот ушли из «Атлетико» Чаглар Сеюнджю, Иво Грбич и Карлос Пуга.

    Статистика для ставок

    • «Альмерия» еще не побеждала в этом сезоне испанской Примеры

    • «Атлетико» смог выиграть только 1 из 5 последних матчей во всех турнирах

    • «Альмерия» не забила ни одного мяча в последних 5 домашних матчах, но 4 раза сыграла вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.95, а победа «Альмерии» — в 4.60.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Коэффициенты матча Альмерия — Атлетико

    1X2Новым игрокам
  • 4.504.001.72Бонус$9500
    •

    Прогноз: «Атлетико» намного сильнее своего соперника и должен доказать это на футбольном поле. Мадридцы продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов и им нельзя терять очки.

    Ставка: победа «Атлетико» за 1,72.

    Прогноз: соперники в последнее время забивают крайне мало, поэтому логично будет предположить, что они не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Юта — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Денвер — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сакраменто — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зверев — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЛНЗ Черкассы — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Самсунспор — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Веен Висбаден — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хольштайн Киль — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Альмерия» — «Атлетико»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. Ждать много голов не стоит
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры