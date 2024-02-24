24 февраля в 26-м туре испанской Примеры «Альмерия» на своем поле примет «Атлетико». Начало игры — в 23:00 по мск. «Альмерия» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

Турнирное положение: команда из одноименного города является главным и безнадежным аутсайдером текущего сезоне испанской Примеры.

«Красно-белые» расположились на последней позиции в турнирной таблице, отставая от спасительного, 17-го места на целых 12 очков. Сейчас в активе андалусийцев 8 баллов.

«Альмерия» забила 23 мяча в ворота соперников и 52 раза (больше всех в лиге) пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Альмерии смог сыграть вничью с «Гранадой» (1:1) и «Атлетиком» (0:0).

До этого же было три кряду поражения от «Валенсии» (1:2), «Алавеса» (0:3) и «Реала» (2:3).

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Последняя победа команды была в Кубке Испании еще 31 октября прошлого года в матче с «Талаверой» (2:0).

Не сыграют: травмированными игрока команды являются Ибраима Коне, Сезар Монтес и Луис Суарес. Все они не выйдут на поле в этой игре.

Состояние команды: «Альмерия», конечно, будет стараться и биться до последнего, чтобы остаться в элите, но у нее вряд ли это получится, поскольку многое уже потеряно.

Зимой команду пополнили Хонатан Виера, Бруно Ланга, Чоко Лосано, Лука Ромеро и Александар Радованович, а вот ушли Лазаро, Каики, Убулан Мендес, Марсиано Санка, Мартин Свидерски, Арно Пучмаль и Серджио Акиеме.

«Атлетико»

Турнирное положение: мадридская команда неплохо выступает в этом сезоне, но уже, скорее всего, не сможет претендовать на чемпионство.

«Атлетико» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице. В активе коллектива из Мадрида 51 пункт. «Матрасники» уже на 11 баллов отстают от лидирующего «Реала».

«Индейцы» смогли 50 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас» (5:0), а до этого проиграл «Севилье» (0:1).

Перед этим подопечные Диего Симеоне уступили «Атлетику» в первом полуфинальном матче Кубка Испании (0:1) и усложнили себе задачу выхода в финал.

Среди недели команда из столицы Испании также провела первую встречу с «Интером» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу миланцев.

Не сыграют: точно не появятся на поле в этой игре травмированные Сесар Аспиликуэта, Витоло и Тома Лемар. Также под вопросом выход на поле Антуана Гризманна и Хосе Марии Хименеса.

Состояние команды: главной задачей «Атлетико» является попасть в зону Лиги чемпионов и «матрасники» обязаны с этим справляться.

Также у мадридцев есть отличный шанс зацепиться за Кубок Испании, поскольку «Реал» и «Барселона» уже вылетели, но поражение в первой игре с «Атлетиком» не внушает оптимизма.

Зимой мадридский коллектив пополнили Оратиу Молдован, Артур Вермеерен и Габриэль Паулиста, а вот ушли из «Атлетико» Чаглар Сеюнджю, Иво Грбич и Карлос Пуга.

Статистика для ставок

«Альмерия» еще не побеждала в этом сезоне испанской Примеры

«Атлетико» смог выиграть только 1 из 5 последних матчей во всех турнирах

«Альмерия» не забила ни одного мяча в последних 5 домашних матчах, но 4 раза сыграла вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.95, а победа «Альмерии» — в 4.60.

ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

Коэффициенты матча Альмерия — Атлетико 1X2Новым игрокам 4.504.001.72Бонус$9500

Прогноз: «Атлетико» намного сильнее своего соперника и должен доказать это на футбольном поле. Мадридцы продолжают борьбу за зону Лиги чемпионов и им нельзя терять очки.

Ставка: победа «Атлетико» за 1,72.

Прогноз: соперники в последнее время забивают крайне мало, поэтому логично будет предположить, что они не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2,10.