ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость футболистов «Спартака»Ошибка Песьякова, отличная игра Медины, работа Слишковича. «Спартак» на выезде разнес «Ростов» Клаудиньо — нападающий «Зенита» Энергосберегающий режим. «Оренбург» дал бой «Зениту», но не набрал очков Микель Артета Резать мясо. Пять игроков «Арсенала» от которых Артета должен отказаться
  • 00:04
    • «Реал» вырвал победу у «Барселоны» благодаря голу Беллингема
  • 23:52
    • Дубль Рамуша помог ПСЖ разгромить «Лион» в матче Лиги 1
  • 22:32
    • «Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
  • 21:27
    • «Атлетико» уступил «Алавесу»
  • 20:42
    • «Байер» на 90+8-й минуте ушел от поражения в матче с «Боруссией»
  • 20:33
    • «Ливерпуль» разобрался с «Фулхэмом»
  • 20:25
    • «Манчестер Юнайтед» упустил преимущество в три мяча, но пробился в финал Кубка Англии
    Все новости спорта

    «Алдиеру» ничего не светит

    «Алдиер» — «Талант». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 23 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Алдиер» — «Талант»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алдиер»
    23 апреля в 5-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Талант». Начало игры — в 14:00 мск. «Алдиер» — «Талант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Алдиер»

    Турнирное положение: Старт в чемпионате «Алдиер» едва ли может записать себе в актив. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алдиер» в 4 матчах чемпионата добыл 6 очков. Более того, забила команда 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда разжилась тремя очками. «Алдиер» переиграл «Илбирс» (2:1).

    Причем до того команда проиграла дважды кряду. А вот в стартовом туре она минимально одолела «Кыргызалтын».

    Оборона команды действует крайне неудачно. Да и вообще, в поединках с крепкими оппонентами «Алдиер» откровенно не впечатляет.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма скромно. Между тем, «Алдиер» потенциально может прибавить.

    Матчи против «Таланта» для команды исторически складываются сложно. В трех очных поединках «Алдиер» по разу победил и уступил.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будет активно атаковать. «Алдиер» выиграл в обоих своих домашних поединках.

    «Талант»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команда провела неплохо. Ныне «Талант» располагается на 3 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Талант» набрал 8 очков в 4 матчах. В них команда отличилась 4 голами, пропустив в свои ворота всего 2.

  • Фабрика звезд. Молодежь «Реала» хочет покинуть Мадрид и это неудивительно
  • Рассказываем о талантливых игроках «Кастильи», которые собираются покинуть мадридский клуб
  • 20/04/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла добиться победы. «Талант» сумел переиграть «Алгу» (3:2).

    А вот до того команда расписала сухую мировую с «Алаем». Да и вообще, в трех стартовых турах чемпионата «Талант» не пропустил ни разу.

    Очевидно, что команда постепенно набирает обороты. Да и отставание от лидера «Абдыш-Ата» лишь минимальное.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Талант» выглядит весьма прилично. Да и оборона команды надежна.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состав команды по местным меркам выглядит вполне качественно. Да и лазарет «Таланта» нынче пуст.

    Более того, «Талант» в 3 стартовых турах не пропустил ни разу. И лишь в минувшем поединке команда позволила себе немного расслабиться.

    Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Талант» явно постарается сыграть на своих козырях.

    Статистика для ставок

    • «Талант» еще не проигрывал в текущем чемпионате

    • «Талант» в 3 стартовых турах чемпионата не пропустил ни одного мяча

    • «Алдиер» выиграл в обоих своих домашних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Талант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.16 и 1.70.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.

    «Талант» нынче активно борется за лидерство в чемпионате, плюс весьма неплохо обороняется.

    Ставка: Победа «Таланта» за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.16

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Милуоки — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Виннипег — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Сан-Хосе Эрткуэйкс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Оклахома — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ванкувер — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Минай — Рух Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Алга — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сивасспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Картахена — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Алдиер» — «Талант» с коэффициентом 2.33. Дата матча: 23.04.2024. Прогнозы на футбол. «Алдиеру» ничего не светит
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры