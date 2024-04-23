23 апреля в 5-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Талант». Начало игры — в 14:00 мск. «Алдиер» — «Талант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алдиер»

Турнирное положение: Старт в чемпионате «Алдиер» едва ли может записать себе в актив. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Алдиер» в 4 матчах чемпионата добыл 6 очков. Более того, забила команда 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда разжилась тремя очками. «Алдиер» переиграл «Илбирс» (2:1).

Причем до того команда проиграла дважды кряду. А вот в стартовом туре она минимально одолела «Кыргызалтын».

Оборона команды действует крайне неудачно. Да и вообще, в поединках с крепкими оппонентами «Алдиер» откровенно не впечатляет.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма скромно. Между тем, «Алдиер» потенциально может прибавить.

Матчи против «Таланта» для команды исторически складываются сложно. В трех очных поединках «Алдиер» по разу победил и уступил.

Нет никаких сомнений, что хозяева будет активно атаковать. «Алдиер» выиграл в обоих своих домашних поединках.

«Талант»

Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команда провела неплохо. Ныне «Талант» располагается на 3 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Талант» набрал 8 очков в 4 матчах. В них команда отличилась 4 голами, пропустив в свои ворота всего 2.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла добиться победы. «Талант» сумел переиграть «Алгу» (3:2).

А вот до того команда расписала сухую мировую с «Алаем». Да и вообще, в трех стартовых турах чемпионата «Талант» не пропустил ни разу.

Очевидно, что команда постепенно набирает обороты. Да и отставание от лидера «Абдыш-Ата» лишь минимальное.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Талант» выглядит весьма прилично. Да и оборона команды надежна.

Состав команды по местным меркам выглядит вполне качественно. Да и лазарет «Таланта» нынче пуст.

Более того, «Талант» в 3 стартовых турах не пропустил ни разу. И лишь в минувшем поединке команда позволила себе немного расслабиться.

Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Талант» явно постарается сыграть на своих козырях.

Статистика для ставок

«Талант» еще не проигрывал в текущем чемпионате

«Талант» в 3 стартовых турах чемпионата не пропустил ни одного мяча

«Алдиер» выиграл в обоих своих домашних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Талант» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.16 и 1.70.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и явно будут активно атаковать.

«Талант» нынче активно борется за лидерство в чемпионате, плюс весьма неплохо обороняется.

Ставка: Победа «Таланта» за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16