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    Аллегри: Цель — вернуться в Лигу чемпионов и помочь молодым игрокам вырасти

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о задачах команды на сезон.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Для меня тренерская деятельность всегда была делом страсти. Я работаю в "Ювентусе" уже десять лет, и чувствую ещё большую ответственность. Когда я вернулся, я начал новый проект. Иметь амбиции на победу — это нормально. Но надо учитывать соперников. Выиграть более двух чемпионатов подряд очень сложно, девять подряд были чем-то экстраординарным.

    Сейчас цель — вернуться в Лигу чемпионов и помочь молодым игрокам вырасти. Чтобы попасть в Лигу чемпионов, тебе нужно набрать минимум 70 очков, и это не так, что завтра ты выиграешь, и всё готово. Чтобы строить команду, нужны усилия и работа, но когда у тебя нет широких плеч, ты рискуешь всё разрушить. Мы не в такой ситуации. Теперь нам нужно сконцентрироваться на этих трёх месяцах, на достижении Лиги чемпионов. Все остальное не в счёт», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    В настоящий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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