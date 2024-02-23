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    В «Пари НН» оценили зимнюю трансферную кампанию

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    Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов признался, что доволен трансферной кампанией клуба во время зимней паузы в РПЛ.

    Константин Кучаев
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    Константин Кучаев

    «Как я и говорил вам в середине декабря, приоритетом для нашего клуба в это зимнее трансферное окно являлось усиление центральной оси.

    В итоге к нам пришли Константин Марадишвили, Никита Ермаков и Константин Кучаев — все они, с одной стороны, игроки с именем для РПЛ, но, с нашей точки зрения, еще имеют перспективы для роста.

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    • Безусловно, мы довольны этими трансферами и всей кампанией. Важно, что Ермаков и Кучаев играли вместе, смогут создать связку в центре поля.

    Также пришел Дима Калайда — игрок юношеской сборной, будем его развивать и растить, как мы это делали с другими ребятами», — приводит слова Кондратова «Матч ТВ».

    «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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