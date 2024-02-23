В «Пари НН» оценили зимнюю трансферную кампанию

Председатель совета директоров «Пари НН»признался, что доволен трансферной кампанией клуба во время зимней паузы в РПЛ.

«Как я и говорил вам в середине декабря, приоритетом для нашего клуба в это зимнее трансферное окно являлось усиление центральной оси.

В итоге к нам пришли Константин Марадишвили, Никита Ермаков и Константин Кучаев — все они, с одной стороны, игроки с именем для РПЛ, но, с нашей точки зрения, еще имеют перспективы для роста.

Безусловно, мы довольны этими трансферами и всей кампанией. Важно, что Ермаков и Кучаев играли вместе, смогут создать связку в центре поля.

Также пришел Дима Калайда — игрок юношеской сборной, будем его развивать и растить, как мы это делали с другими ребятами», — приводит слова Кондратова «Матч ТВ».

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.