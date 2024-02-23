«Челси» планирует приобрести защитника «Барселоны»

Жюль Кунде Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Грэма Бейли, на этой неделе скауты лондонского клуба присутствовали на матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи».
Источник отмечает, что представители «Челси» внимательно следили не только за игрой нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена, но и за Кунде.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продать 25-летнего француза этим летом.
Transfermarkt оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро.
«Барселона» купила Кунде у «Севильи» за 50 миллионов евро в 2022 году.