«Челси» планирует приобрести защитника «Барселоны»

рассматривает возможность приобретения защитника «Барселоны»

По информации журналиста Грэма Бейли, на этой неделе скауты лондонского клуба присутствовали на матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи».

Источник отмечает, что представители «Челси» внимательно следили не только за игрой нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена, но и за Кунде.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продать 25-летнего француза этим летом.

Transfermarkt оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро.

«Барселона» купила Кунде у «Севильи» за 50 миллионов евро в 2022 году.