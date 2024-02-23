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    «Челси» планирует приобрести защитника «Барселоны»

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    «Челси» рассматривает возможность приобретения защитника «Барселоны» Жюля Кунде.

    Жюль Кунде
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    Жюль Кунде

    По информации журналиста Грэма Бейли, на этой неделе скауты лондонского клуба присутствовали на матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи».

    Источник отмечает, что представители «Челси» внимательно следили не только за игрой нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена, но и за Кунде.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продать 25-летнего француза этим летом.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кунде в 60 миллионов евро.

    «Барселона» купила Кунде у «Севильи» за 50 миллионов евро в 2022 году.

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