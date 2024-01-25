«Барселона» может продать Кунде

рассматривает возможность продажипосле завершения текущего сезона.

По информации журналиста Тони Хуанмарти, некоторые представители совета директоров каталонского клуба считают, что продажа французского футболиста будет оптимальным вариантом.

В «Барсе» уверены, что стоимость Кунде будет только снижаться, из-за чего в будущем будет сложно вернуть потраченные на него средства.

Кроме того, в клубе верят в 17-летнего Пау Кубарси, который уже успел дебютировать в составе первой команды «Барселоны».

Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Кунде в 60 миллионов евро.

«Барселона» купила Кунде у «Севильи» за 50 миллионов евро в 2022 году.