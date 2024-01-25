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    «Барселона» может продать Кунде

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    «Барселона» рассматривает возможность продажи Жюля Кунде после завершения текущего сезона.

    Жюль Кунде
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    Жюль Кунде

    По информации журналиста Тони Хуанмарти, некоторые представители совета директоров каталонского клуба считают, что продажа французского футболиста будет оптимальным вариантом.

    В «Барсе» уверены, что стоимость Кунде будет только снижаться, из-за чего в будущем будет сложно вернуть потраченные на него средства.

    Кроме того, в клубе верят в 17-летнего Пау Кубарси, который уже успел дебютировать в составе первой команды «Барселоны».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Кунде в 60 миллионов евро.

    «Барселона» купила Кунде у «Севильи» за 50 миллионов евро в 2022 году.

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