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    Джо Харт завершит карьеру по окончании сезона

    Футбол Сборная Англии Футбол Англии Селтик
    Голкипер шотландского «Селтика» Джо Харт объявил о завершении профессиональной карьеры после окончания нынешнего сезона.

    Джо Харт
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    Джо Харт

    «Джо провел феноменальную карьеру, и я знаю, что ему будет очень не хватать футбола, когда он завершит карьеру летом.

    За все, что он сделал в футболе, Джо заслуживает огромной похвалы и поздравлений. Он. конечно, был блестящим активом для "Селтика" и для футбола в целом», — заявил главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс.

    Наибольшую известность Харт получил по игре за «Манчестер Сити» и сборную Англии. Также он успел поиграть за «Шрусбери Таун», «Транмир Роверс», «Блэкпул», «Бёрнли», «Бирмингем», «Торино» и «Вест Хэм».

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