Джо Харт завершит карьеру по окончании сезона

Голкипер шотландскогообъявил о завершении профессиональной карьеры после окончания нынешнего сезона.

«Джо провел феноменальную карьеру, и я знаю, что ему будет очень не хватать футбола, когда он завершит карьеру летом.

За все, что он сделал в футболе, Джо заслуживает огромной похвалы и поздравлений. Он. конечно, был блестящим активом для "Селтика" и для футбола в целом», — заявил главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс.

Наибольшую известность Харт получил по игре за «Манчестер Сити» и сборную Англии. Также он успел поиграть за «Шрусбери Таун», «Транмир Роверс», «Блэкпул», «Бёрнли», «Бирмингем», «Торино» и «Вест Хэм».