Стало известно будущее Осимхена в «Наполи»

Нигерийский нападающийпокинетлетом, сообщает Football Italia.

Руководство неаполитанского клуба смирилось с тем, что главная ударная сила уйдет из клуба и намерено выручить за него солидную сумму, пока он находится на пике.

«Наполи» уже приступило к замене Осимхена и рассматривает кандидатуры Виктора Бонифасе («Байер»), Джошуа Зиркзее («Болонья»), Сантьяго Хименеса («Фейеноорд») и Джонатана Дэвида («Лилль»).

Виктор Осимхен перешел в «Наполи» из «Лилля» в 2020 году. В этом сезоне сыграл за клуб 18 матчей, забил 8 голов, отдал 3 результативные передачи. Его контракт с «Наполи» действует до лета 2026 года. На интернет-портале Transfermarkt он стоит € 110 млн.