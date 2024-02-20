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    Гюндоган о шансах «Барселоны» на победу в ЛЧ: Я вижу фаворитами другие команды

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    Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал о перспективах «сине-гранатовых» в плей-офф Лиги чемпионов.

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    «Буду честен, я вижу фаворитами другие команды, обладающие большим количеством возможностей и опыта. Но если мы выйдем в четвертьфинал, мы окажемся в прекрасном положении.

    Кто мог ожидать, что "Интер" выйдет в финал в прошлом году? Я реалист, но я также знаю, что подобное тяжело для всех команд. Однако мы готовы к этому соревнованию», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

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