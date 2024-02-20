Гюндоган о шансах «Барселоны» на победу в ЛЧ: Я вижу фаворитами другие команды

Полузащитникрассказал о перспективах «сине-гранатовых» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Буду честен, я вижу фаворитами другие команды, обладающие большим количеством возможностей и опыта. Но если мы выйдем в четвертьфинал, мы окажемся в прекрасном положении.

Кто мог ожидать, что "Интер" выйдет в финал в прошлом году? Я реалист, но я также знаю, что подобное тяжело для всех команд. Однако мы готовы к этому соревнованию», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

Напомним, что «Барселона» сыграет 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» 21-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.