Гвардиола назвал Родри лучшим полузащитником в мире

Главный тренерназвал лучшего полузащитника в мире с большим отрывом.

«Я бы сказал, что опорные полузащитники не получают того признания, что нападающие или плеймейкеры. Когда опорников превозносят, это не очень хорошо.

Опорники играют для команды, а не для себя, а все красивые моменты и хайлайты должны быть для игроков группы атаки, пусть забивают ассистируют и так далее.

Но у Родри всегда была способность делать важные вещи в важные моменты, он часто забивал. Он невероятный игрок, лучший полузащитник в мире на данный момент, и с большим отрывом, потому что он умеет на поле все», — цитирует Гвардиолу AS.

В нынешнем сезоне Родри провел 21 матч за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

«Горожане» занимают 3-е место в таблице Премьер-лиги с 53 очками в активе после 24-х туров.