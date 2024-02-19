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    Гвардиола назвал Родри лучшим полузащитником в мире

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшего полузащитника в мире с большим отрывом.

    Родри
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    Родри

    «Я бы сказал, что опорные полузащитники не получают того признания, что нападающие или плеймейкеры. Когда опорников превозносят, это не очень хорошо.

    Опорники играют для команды, а не для себя, а все красивые моменты и хайлайты должны быть для игроков группы атаки, пусть забивают ассистируют и так далее.

    Но у Родри всегда была способность делать важные вещи в важные моменты, он часто забивал. Он невероятный игрок, лучший полузащитник в мире на данный момент, и с большим отрывом, потому что он умеет на поле все», — цитирует Гвардиолу AS.

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    • В нынешнем сезоне Родри провел 21 матч за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

    «Горожане» занимают 3-е место в таблице Премьер-лиги с 53 очками в активе после 24-х туров.

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