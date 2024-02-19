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    • «Марсель» решил уволить Гаттузо
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    «Марсель» решил уволить Гаттузо

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    Дженнаро Гаттузо в ближайшее время покинет пост главного тренера «Марселя».

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    По информации Foot Mercato, руководство «Марселя» в ближайшие часы объявит об увольнении итальянского специалиста.

    Решение было принято вскоре после поражения от «Бреста» (0:1) в 22-м туре чемпионата Франции. После этой неудачи «Марсель» опустился в турнирной таблице на девятое место.

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    • Источник отмечает, что «Марсель» может определиться с кандидатурой нового главного тренера до ответного матча с «Шахтрером» в 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 22 февраля.

    Гаттузо возглавил «Марсель» в конце сентября 2023 года после увольнения испанца Марселино.

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