«Марсель» решил уволить Гаттузо

в ближайшее время покинет пост главного тренера

По информации Foot Mercato, руководство «Марселя» в ближайшие часы объявит об увольнении итальянского специалиста.

Решение было принято вскоре после поражения от «Бреста» (0:1) в 22-м туре чемпионата Франции. После этой неудачи «Марсель» опустился в турнирной таблице на девятое место.

Источник отмечает, что «Марсель» может определиться с кандидатурой нового главного тренера до ответного матча с «Шахтрером» в 1/16 финала Лиги Европы, который состоится 22 февраля.

Гаттузо возглавил «Марсель» в конце сентября 2023 года после увольнения испанца Марселино.