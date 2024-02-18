Тимощук: Артур, Педро и Нино радуют своей игрой и отношением к футболу

Тренер «Зенита»поделился мнением о бразильских новичках команды

«Ребята молодые, но у них еще есть время для адаптации. Хотя можно сказать, они адаптируются быстро, но все равно они пришли в новый для себя коллектив, привыкают к новому футболу, новым требованиям тренерского штаба. Им еще нужно до конца влиться в коллектив, почувствовать уверенность.

Но, повторюсь, времени для этого у них еще достаточно. Мы их поддерживаем со всех сторон. И пока они радуют своей игрой и отношением к футболу. Думаю, будут дальше радовать и наших болельщиков», — сказал Тимощук «Известиям».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.