ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Порту» — «Спортинг»Особенные. Почему Португалия — одна из лучших футбольных стран Европы
  • 09:03
    • Илия Топурия новый чемпион UFC в полулегком весе
  • 09:40
    • Осимхен может пропустить матч «Наполи» против «Барселоны»
  • 08:05
    • Алькарас проиграл Харри на турнире в Буэнос-Айресе
  • 00:59
    • Гол Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Нант» в матче Лиги 1
  • 00:45
    • «Аталанта» всухую обыграла «Сассуоло» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Тимощук: Артур, Педро и Нино радуют своей игрой и отношением к футболу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о бразильских новичках команды Артуре, Нино и Педро.

    Анатолий Тимощук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анатолий Тимощук

    «Ребята молодые, но у них еще есть время для адаптации. Хотя можно сказать, они адаптируются быстро, но все равно они пришли в новый для себя коллектив, привыкают к новому футболу, новым требованиям тренерского штаба. Им еще нужно до конца влиться в коллектив, почувствовать уверенность.

  • Бразильский журналист: Многие соглашаются играть за «Зенит» из-за большущей зарплаты
  • Читайте по теме

    • Но, повторюсь, времени для этого у них еще достаточно. Мы их поддерживаем со всех сторон. И пока они радуют своей игрой и отношением к футболу. Думаю, будут дальше радовать и наших болельщиков», — сказал Тимощук «Известиям».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» уверенно переиграть «Райо Вальекано»?
  • «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «МЮ» продлит победную серию?
  • «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Бавария» уверенно разберется с «Бохумом»
  • «Бохум» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.46
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Баскетбол Прочие Игры