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    «Брайтон» разгромил в гостях «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон»: счет матча 0:5 (0:2)

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    В матче 25-го тура «Шеффилд Юнайтед» на своем поле уступил с разгромным счетом «Брайтону» — 0:5.

    Симон Адингра
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    Симон Адингра

    Начало сложилось для хозяев очень неудачно, уже на 13-й минуте прямую красную карточку получил защитник Мэйсон Холгейт.

    «Брайтон» воспользовался численным преимуществом и уже в первом тайме забил дважды. Голы забивали Факундо Буонанотте и Дэнни Уэлбек.

    После перерыва «чайки» добили соперника. На 75-й минуте в свои ворота забил Джек Робинсон, спустя три минуты отличился Симон Адингра, а спустя еще некоторое время ивуариец оформил дубль.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион 0:5
    Голы: 0:1 Факундо Буонанотте (20'), 0:2 Дэнни Уэлбек (24'), 0:3 Джек Робинсон (автогол) (75'), 0:4 Саймон Адингра (78'), 0:5 Саймон Адингра (85') Шеффилд Юнайтед: Уэс Фодерингем, Джейден Богл, Мэйсон Холгейт, Анель Ахмедходжич, Джек Робинсон, Яссер Ларуси (Андре Брукс, 63'), Бен Осборн (Оливер Норвуд, 79'), Густаво Хамер (Том Дэвис, 79'), V.Souza, James McAtee (Риан Брустер, 79'), William Osula (Остон Трасти, 31') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Тарик Лампти (Якуб Модер, 46'), Адам Уэбстер (Igor Julio, 46'), Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Каору Митома (Ансумане Фати, 76'), Билли Гилмор, Факундо Буонанотте (Эван Фергюсон, 66'), Паскаль Грос, Дэнни Уэлбек (Первис Эступинан, 81'), Саймон Адингра Предупреждения: Тарик Лампти (45 + 6'), Факундо Буонанотте (56'), Билли Гилмор (90') Удаление: Мэйсон Холгейт (13')

    «Шеффилд Юнайтед» идет последним в таблице АПЛ с 13 очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Брайтон» поднялся на седьмую строчку с 38 очками.

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