Осимхен может пропустить матч «Наполи» против «Барселоны»

Нападающий «Наполи», возможно, не успеет восстановиться к первому матчу св 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер неаполитанского клуба Вальтер Мадзарри.

«Мы можем только надеяться, что он будет готов, но его участие в игре под вопросом. По словам медиков и самого Виктора, он и близко не готов, есть проблемы с мышцами.

Он будет тренироваться в воскресенье, и мы надеемся, что к матчу с "Барселоной" он будет готов», — приводит слова Мадзарри Football Italia.

Матч «Наполи» — «Барселона» пройдет 21 февраля, начало — в 23:00 мск.

Напомним, сборная Нигерии вместе с Осимхеном проиграла Кот-д`Ивуару в финале Кубка Африки.