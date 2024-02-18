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    «Монца» — «Милан». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 25-го тура Серии А «Монца» — «Милан»

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    «Милан»
    В 22:45 по московскому времени прозвучит стартовый свисток матча, в котором «Монца» на своем поле сыграет с «Миланом». За ходом встречи 25-го тура чемпионата Италии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Монца»

    «Монца» набрала 30 очков в 24-х турах чемпионата, что позволяет ей занимать текущую 12-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды 7 побед, 9 ничей и 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 21:28.

    Подопечные Раффаэле Палладино сыграли вничью в двух последних турах Серии А. Оба матча против «Удинезе» и «Вероны» завершились без голов.

    Ранее «Монца» добилась седьмой победы в сезоне, минимально обыграв дома «Сассуоло» (1:0). До этого у команды было два крупных поражения подряд — от «Эмполи» (0:3) и «Интера» (1:5).

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    «Милан»

    «Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице, оформив 52 очка в 24-х матчах. Подопечные Стефано Пиоли одержали 16 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 47:27.

    В минувший четверг «Милан» успешно сыграл в первом стыковом матче плей-офф Лиги Европы против французского «Ренна». «Россонери» забили три безответных мяча в ворота соперника и практически обеспечили себе выход в следующий раунд.

    Что касается чемпионата Италии, то здесь у «Милана» также все в порядке. Команда не проигрывает на протяжении 9-ти матчей кряду, одержав в них 7 побед. В крайнем туре Серии А подопечные Пиоли с минимальным счетом обыграли дома действующего чемпиона страны «Наполи» (1:0).

    Личные встречи

    Матч первого круга Серии А завершился крупной победой «Милана» (3:0). Всего команды сыграли между собой 7 матчей, включая товарищеские игры. Во всех из них победу праздновали «россонери».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монца» — «Милан» с коэффициентом 1.93.

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