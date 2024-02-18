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    Для «Монцы» это матч сезона

    «Монца» — «Милан». Ставка (к. 1,93) и прогноз на чемпионат Италии 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Милан»
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    Андреа Кольпани в этом сезоне стал главной звездой «Монцы»
    «Монца» — «Милан». Матч пройдет в рамках 25-го тура итальянской Серии А 18 февраля, начало — 22:45 (мск) «Монца» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Февраля 2024 года
    Монца
  • Монца
    •  Монца 22:45 Милан Милан
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    «Монца»

    Турнирное положение: сейчас «Монца»располагается в середине турнирной таблицы Серии А с 30 очками, но амбиции клуба гораздо выше и руководство мечтает о попадании в зону еврокубков.

    Последние матчи: в 24-м туре подопечные Рафаэлле Палладино не смогли на своем поле обыграть кризисную «Верону», которую зимой покинула большая часть лидеров. Проблемы у «Монцы» все те же — нехватка результативного нападающего, поэтому команда очень мало забивает.

    Коэффициенты матча Монца — Милан

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  • 4.703.801.80Бонус$9500
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    Ранее была победа с минимальным счетом над «Сассуоло» (1:0) с единственным голом лидера команды в этом сезоне Андреа Кольпани и нулевая ничья с «Удинезе».

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: под вопросом участие в матче ведущего латераля Патрика Чиуррия и центрального защитника Данило Д’Амброзио, давно выбыл из строя атакующий игрок Джанлука Капрари. Остальные потери не так важны. Например, Папу Гомес получил дисквалификацию сразу после перехода.

    Состояние команды: в этом сезоне «Монца» очень мало забивает, при этом очень строго играет в обороне. Руководство выдерживает вектор на талантливых итальянских игроков, но пока качественного скачка в результатах так и не произошло.

    «Милан»

    Турнирное положение: сейчас команда Стефано Пиоли находится на третьем месте с 52 очками в таблице Серии А и заметно подтянулась к «Ювентусу», который потерпел два поражения кряду. Сейчас между ними всего одно очко.

    Последние матчи: в предыдущей игре на своем поле был обыгран «Наполи» со счетом 1:0 Игра получилась довольно закрытой, «Милан» владел инициативой, но смог забить единственный мяч в середине первого тайма. Рафаэль Леау разрезал оборону пасом, а Тео Эрнандес спокойно катнул мимо вратаря.

    Также на неделе «россонери» одержали яркую победу в плей-офф Лиги чемпионов над крепким «Ренном» (3:0). В Серии А «Милан» не знает поражений на протяжении уже девяти матчей.

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    • Не сыграют: у «Милана» не будет трех основных защитников: Томори, Калабрии, Калюлю, но даже без них команда хорошо действует в обороне в новом сочетании. Также травмирован Побега, но он игрок ротации.

    Состояние команды: «россонери» находятся в отличной форме, играют очень ярко, но при этом, когда необходимо, действуют рационально и не форсируют темп, что при не самой большой обойме игроков вполне оправданно.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Милан» обыграл на своем поле «Монцу» со счетом 3:0

    • В прошлом сезоне в чемпионате у него также было две победы (4:1, 1:0)

    • «Монца» забивает меньше гола за игру, «Милан» пропускает чуть больше гола за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Монцы» дают 4,70, а на успех «Милан» котировки равны 1,82. Ничью букмекеры оценивают в 3,80.

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    ТБ 2,5 и ТБ 2,5 идут по равной линии — 1,93.

    Прогноз: в этом сезоне «Монца» имеет громадные проблемы с созданием и реализацией моментов, у команды нет забивного форварда, даже зимняя покупка Джурича пока не сняла эти проблемы. Также очень сдал Чиуррия, который разрывал в прошлом сезоне на своем правом фланге. «Милан» играет на два фронта, накапливается усталость, поэтому будет играть рационально.

    Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2,5 за 1,93.

    Прогноз: команды связывают дружеские отношения, Адриано Галлиани долгое время был вице-президентом «Милана», поэтому этот матч для него очень важен. Состав у «Монцы» крепкий и победа нисколько не удивит, поэтому можно заиграть более рисковый вариант.

    Ставка: победа «Монцы» с форой 0 за 3,4.

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    «Монца» — «Милан»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на футбол. Для «Монцы» это матч сезона
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