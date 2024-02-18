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    «Лутон» — «Манчестер Юнайтед»«Лутон» — «Манчестер Юнайтед» 1:2. Онлайн
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    «Лутон» уступил «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом

    «Лутон» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:2 (1:2), обзор голов

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    В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Лутон» на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» — 1:2.

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    Все главные события произошли в первые 15 минут.

    Уже на первой минуте датский нападающий Расмус Хейлунн вывел манкунианцев вперед.

    Спустя шесть минут он оформил дубль после передачи Алехандро Гарначо, пробив из пределов вратарской.

    «Лутон» смог отыграть один мяч на 14-й минуте после точного удара головой нападающего Карлтона Морриса.

    Во втором тайме игра была довольно живая, моменты были у обеих сторон, но голов больше зрители не увидели.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лутон Таун — Манчестер Юнайтед 1:2
    Голы: 0:1 Расмус Хёйлунн (1'), 0:2 Расмус Хёйлунн (7'), 1:2 Карлтон Моррис (14') Лутон Таун: Томас Камински, Теден Менжи, Альберт Самби Локонга, Росс Баркли, Чидози Огбене, Тахит Чон (Эндрос Таунсенд, 68'), Кали Вудроу (Jordan Clark, 68'), Карлтон Моррис, Gabriel Osho, Amari'i Bell, Alfie Doughty (Люк Берри, 82') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Люк Шоу (Виктор Линделёф, 45'), Гарри Магуайр (Джонни Эванс, 46'), Рафаэль Варан, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Каземиро (Скотт МакТоминай, 46'), Кобби Майну, Расмус Хёйлунн (Софьян Амрабат, 86'), Маркус Рашфорд Предупреждения: Кали Вудроу (17'), Люк Шоу (20'), Каземиро (34'), Гарри Магуайр (42'), Эндрос Таунсенд (70'), Кобби Майну (75'), Виктор Линделёф (81'), Gabriel Osho (87')

    В следующем туре «Лутон» отправится в гости к «Ливерпулю».

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