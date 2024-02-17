Суонси — Ипсвич Таун
Последний матч между собой: Ипсвич Таун — Суонси 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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Прогнозы на игру для любителей ставок:
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ипсвич Таун»).
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