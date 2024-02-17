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    Быстров: Не думаю, что Промес что-то покупал у каких-то дилеров

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    Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров высказался о том, что форвард красно-белых Квинси Промес был объявлен в международный розыск после того, как голландца признали виновным по делу о контрабанде наркотиков.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Удивляет то, что с 2020 года ведётся дело и только сейчас выносят приговор. То есть четыре года понадобилось, чтобы признать человека виновным. Причём в контрабанде. Это настораживает.

    Я не думаю, что Квинси идиот и реально что‑то покупал у кого‑то, у каких‑то дилеров и переправлял. Для меня это бред какой‑то.

    Если его арестуют, контракт будет аннулирован», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

    Промес был признан виновным по делу о контрабанде наркотиков. Суд Амстердама приговорил его к шести годам тюремного заключения. Ранее его осудили на полтора года за нападение на двоюродного брата в Нидерландах.

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    Действующий контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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