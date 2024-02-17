Быстров: Не думаю, что Промес что-то покупал у каких-то дилеров

Экс-игрок «Спартака»высказался о том, что форвард красно-белыхбыл объявлен в международный розыск после того, как голландца признали виновным по делу о контрабанде наркотиков.

«Удивляет то, что с 2020 года ведётся дело и только сейчас выносят приговор. То есть четыре года понадобилось, чтобы признать человека виновным. Причём в контрабанде. Это настораживает.

Я не думаю, что Квинси идиот и реально что‑то покупал у кого‑то, у каких‑то дилеров и переправлял. Для меня это бред какой‑то.

Если его арестуют, контракт будет аннулирован», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Промес был признан виновным по делу о контрабанде наркотиков. Суд Амстердама приговорил его к шести годам тюремного заключения. Ранее его осудили на полтора года за нападение на двоюродного брата в Нидерландах.

Календарь и таблица РПЛ

Действующий контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.