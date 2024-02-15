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    Мурьель стал игроком «Орландо Сити»

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    Колумбийский нападающий Луис Мурьель заключил контракт с клубом американской МЛС «Орландо Сити» до 2026 года.

    Луис Мурьель
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    Луис Мурьель

    «Я очень взволнован и счастлив оказаться здесь, жить в атмосфере этого города, в команде и с огромным желанием начать работу. У меня были разные предложения, когда "Орландо" позвонили мне.

    Я принял решение, глядя на развитие этого клуба, на игроков, которые здесь играют, на желание каждого выиграть титул — всё это стало основой для моего решения. Я с нетерпением жду начала работы», — цитирует Мурьеля официальный сайт «Орландо Сити».

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    • Последним клубом колумбийского 32-летнего форварда была итальянская «Аталанта», куда он перешел в 2019 голу. В этом сезоне Мурьель сыграл за бергамасков 25 матчей, забил 6 голов. На интернет-портале Transfermarkt он оценивается в € 3,5 млн.

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