Мурьель стал игроком «Орландо Сити»

Колумбийский нападающийзаключил контракт с клубом американской МЛСдо 2026 года.

«Я очень взволнован и счастлив оказаться здесь, жить в атмосфере этого города, в команде и с огромным желанием начать работу. У меня были разные предложения, когда "Орландо" позвонили мне.

Я принял решение, глядя на развитие этого клуба, на игроков, которые здесь играют, на желание каждого выиграть титул — всё это стало основой для моего решения. Я с нетерпением жду начала работы», — цитирует Мурьеля официальный сайт «Орландо Сити».

Последним клубом колумбийского 32-летнего форварда была итальянская «Аталанта», куда он перешел в 2019 голу. В этом сезоне Мурьель сыграл за бергамасков 25 матчей, забил 6 голов. На интернет-портале Transfermarkt он оценивается в € 3,5 млн.